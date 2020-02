Obžalovanou je žena (51 let) působící na postu vedoucí lékárnice v lékárně na Opavsku. Bezmála tři a půl roku prodávala neznámým Polákům lék Adipex Retard. Medikament, určený k hubnutí, jim vydávala bez potřebného receptu, poté jej zanesla do kolonky volného prodeje. Za uvedenou dobu jim dodala bezmála čtvrt milionu tablet. Léky poskytla za běžnou maloobchodní cenu.

„Jednala s cílem navýšit zisk lékárny. Zřejmě chtěla vykazovat dobrou práci,“ uvedl státní zástupce David Bartoš. Vše „prasklo“ při důkladné kontrole.

LÍTOST

Žena se ve středu u soudu přiznala a svého jednání litovala. Přesto jí hrozí velmi přísný trest, a to až dvanáct let žaláře, pravděpodobný je i zákaz činnosti. „Uznávám, že je to hluboce profesionální chyba, které jsem se dopustila. Hluboce svého jednání lituji,“ prohlásila lékárnice.

Nejprve ji oslovil neznámý Polák se žádostí o vydání léků. Zdálo se, že půjde o poměrně velký obchod. Později do lékárny začali chodit i jeho čtyři krajani.

„Fungovalo to tak, že bez jakéhokoliv receptu vydávala léky polsky mluvícím občanům. Do oběhu bez kontroly měla propustit léčiva v řádech stovek tisíců tablet,“ uvedl státní zástupce David Bartoš s tím, že lék je obecně určen pro podporu hubnutí. Obsahuje však látku, která je vysoce návyková.

„Lék se může užívat dva nebo tři měsíce, poté se musí vysadit, jinak velmi rychle vyvolává závislost. Může způsobit psychické i fyzické problémy,“ dodal Bartoš, podle kterého je z objemu dodaných léků jasné, že s ním Poláci ve své vlasti dále kšeftovali. Cizince se však nepodařilo vypátrat.

OPIÁTOVÝ RECEPT

V současné době by se již podobný případ zřejmě nestal. Zhruba od dubna 2017 je možno tento medikament vydávat pouze na takzvaný opiátový, přísně sledovaný recept. Do té doby jej bylo možno získat na běžný recept. Hlavní líčení je plánováno do pátku. Žena čelí žalobě z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, na který zákon pamatuje trestem od osmi do dvanácti let žaláře.