ČTK Veverka řekl, že ještě nezná odůvodnění rozsudku, své stíhání za vydávání magazínu o konopí ale považuje za projev cenzury.

Okresní soud v Bruntále předloni Veverkovi uložil dvouapůlletou podmínku. Odvolání podal jak Veverka, který své trestní stíhání považuje za přehnané a zbytečné, tak státní zástupce, podle nějž byl naopak trest příliš mírný. Soud tak částečně vyhověl obžalovanému i státnímu zástupci.

Soudkyně Jaroslava Miketová řekla, že krajský soud se ztotožnil s výrokem okresního soudu o vině. Trest pro Veverku ale považoval za nepřiměřeně přísný, mimo jiné s ohledem i na jeho dosavadní bezúhonnost. Trest pro časopis naopak shledal příliš mírným.

Policie zkoumala 60 vydání časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Šlo například o recepty na jídla s obsahem konopí a další texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj. Nejméně jeden člověk se podle obžaloby nechal inspirovat, sehnal si semena a podle rad a návodů v časopisu z nich vypěstoval a zpracoval rostliny se zakázanou látkou THC.

Soudkyně řekla, že k naplnění trestného činu stačí, aby pachatel jinou osobu ke zneužívání návykové látky sváděl či podněcoval. Podle soudu je zjevné, že Veverka i časopis věděli, že mohou ovlivnit rozhodnutí jiných osob k tomu, aby nelegálně pěstovali konopí za účelem výroby a užívání marihuany. Tak se podle soudu i stalo, když svědek vypověděl, že ze semen přiložených k časopisu konopí skutečně vypěstoval.

"Samozřejmě lze psát o drogách, o léčebných účincích marihuany, vést diskuzi, zveřejňovat studie a vědecké poznatky, poukazovat na nedostatky v legislativě a podobně. Není tedy pravdou, že jakákoli zmínka o konopí je automaticky šířením toxikomanie," řekla soudkyně.

V tomto případě však podle ní šlo nejen o informace týkající se konopí, ale i o návod, jak se nelegálně dostat k droze, jak rostlinu vypěstovat, zpracovat a užít mimo legislativou povolený způsob pěstování a užití konopí technického či marihuany pro léčebné účinky. Tím byla překročena hranice mezi legitimním informováním a trestným šířením toxikomanie, míní soud.

"Krajský soud si je vědom, že v posledních letech je kriminalizace či dekriminalizace drogových deliktů týkajících se zneužívání marihuany předmětem odborné i laické diskuze. Ale je třeba konstatovat, že v nich nebylo dosaženo společenského konsenzu, přičemž orgány činné v trestním řízení se musí řídit platnou legislativou," řekla soudkyně.

Veverka řekl ČTK, že ještě nezná odůvodnění rozsudku. Současná legislativa je ale podle něj zastaralá a šikanózní a může omezit právo na informace. "Samozřejmě považuju za stále přehnané a nepřijatelné, abych se vydáváním magazínu i o takové řekněme kontroverzní rostlině, jako je konopí, dostal do trestněprávní roviny a byl za to odstíhán. Považuji to nadále za projev nějaké cenzury nebo snahy utlumit určité projevy, které třeba mluví ve prospěch reformy drogové politiky," řekl Veverka.

Magazín Legalizace podle něj mimo jiné nastavoval zrcadlo prohibiční politice a podněcoval veřejnost i k jinému vnímání konopí, než jak se to dlouhodobě prezentuje. "Osvěta je vnímána jako zločin. Je to projev přetrvávající systémové šikany a neochoty otvírat dialog, který by mohl přinést změnu. Současná legislativa je dlouhodobě přehnaná a tresty ve srovnání se závažnými násilnými činy vysoké," řekl Veverka.

Magazín Legalizace je dvouměsíčník nejen o konopí. Uvádí, že jeho cílem je poskytovat ucelené, objektivní informace o rostlině konopí i nezaujatě informovat o drogové problematice.