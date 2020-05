Přímo v jednom z ostravských obchodů se tento týden zpil do němoty šestačtyřicetiletý zloděj z Ostravy. Z regálu vzal lahev alkoholu v hodnotě 164,90 korun, kterou téměř „na ex“ vypil.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šimánek Vít

Konkrétně šlo o vodku s ostružinovou příchutí. Z posledních sil se poté přesunul do dalšího oddělení, kde usnul. Podle zjištění Deníku to není poprvé, co něco podobného udělal.