Nově útočníci zacílili i na Českou poštu. Deník má k dispozici e-mail, jenž na první pohled budí zdání, že je skutečně od této instituce. Neobsahuje do očí bijící chyby, je navíc opatřen věrohodným logem.

Po adresátovi žádá doplatek ve výši dvaapadesáti korun s tím, že stačí kliknout na odkaz a pokračovat dle pokynů. Na podezřelý e-mail upozornil Deník čtenář z Ostravska. „Kliknutím na zabezpečený odkaz níže dokončíte platbu nákladů na dopravu,“ stojí mimo jiné ve zprávě.

„Nejsem si vědom toho, že bych si nějaké doručení přes Českou poštu objednal,“ upozornil čtenář, který ale zdůraznil, že méně pozorný člověk, jenž čeká balík od České pošty, by mohl na nabízený odkaz kliknout.

Podle informací ze zákaznické linky České pošty jde o podvod. „Není to od nás. E-mail se tváří jako od České pošty, jsou to ale podvodné e-maily. Nereagujte na to, smažte to. Máme to už nahlášeno na policii,“ uvedla pracovnice zákaznického centra.

Jak již Deník dříve informoval, terčem útoku se v minulých týdnech staly i některé přepravní společnosti. Jejich zástupci i policisté doporučují, aby lidé na podezřelé e-maily nereagovali.

„V poslední době se vyskytly phishingové zprávy zasílané jménem různých dopravců. Texty zpráv se průběžně mění. Doporučujeme nejen při nákupech cestou internetových obchodů, platbě a následném převzetí zboží, ale obecně při každé komunikaci v kyberprostoru chovat se velice obezřetně. Neotevírat přílohy v e-mailech s podezřelým obsahem, nereagovat na žádosti o zaslání přihlašovacích hesel a podobně,“ uvedla Daniela Vlčková z moravskoslezské policie.