„Organizovaná skupina polských občanů se dopouštěla daňové trestné činnosti na území naší republiky tím, že se úmyslně vyhýbala platbě spotřební daně za tabák,“ uvedla mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj Pavla Zdobnická.

Každý člen skupiny měl své úkoly. Jeden z nich například v pravidelných intervalech nakupoval v zahraničí tabákové listy, které dodávkovým vozidlem převážel do skladu na Karvinsku.

V pronajaté hospodářské budově tabák skladovali, nařezávali a sušili. Výsledkem byl tabák vhodný ke kouření.

„Takto připravený tabák dále distribuovali odběratelům v České republice a Polsku. Do vozidla se vešlo až 1600 kilogramů surového tabáku, prokázáno bylo několik jízd,“ doplnila Zdobnická.

Zadrženi byli tři muži (31, 47 a 55 let), a to ve chvíli kdy převáželi surový tabák do objektu na Karvinsku. Prvním dvěma hrozí za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby pět až deset let vězení, nejstarší z nich by ve vězení mohl strávit až osm let. Všichni skončili ve vazbě.

„Svým jednáním měli od počátku července způsobit České republice škodu na spotřební dani přes sedmadvacet milionů korun,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Celníci společně s kriminalisty při domovních prohlídkách zajistili strojní zařízení na zpracování tabáku, surový tabák a další věci. Případ šetří Policie ČR.