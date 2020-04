Policisté na místě provedli procesní úkony, ohledání místa činu, dokumentaci a zajišťování stop. „Kriminalisté zadrželi jednu osobu, která je v této souvislosti prověřována. S ohledem na skutečnost, že je prověřování v samotném prvopočátku, nelze zatím poskytnout bližší informace,“ uvedla policie na svém Twitterovém účtu.

"Došlo k úmrtí 78leté ženy. Zadrželi jednu osobu, jednalo se o 81letého manžela poškozené. Vrchní komisař muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Obviněný měl včera dne 20. dubna 2020 napadnout v bytě v Krnově svou manželku. Poškozená utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Vrchní komisař podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, o kterém bude v následujících hodinách rozhodovat soud," sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle prozatímního vyšetřování se potvrdilo, že pachatelem je manžel oběti. Zabil ji v bytě. „Vrchní komisař muže obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy a hrozí mu trest odnětí svobody až do výše dvaceti let. Obviněný měl v pondělí v bytě v Krnově napadnout svou manželku. Žena utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Vrchní komisař podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, o kterém bude v následujících hodinách rozhodovat soud,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie.