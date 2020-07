Policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích 30. června krátce po půlnoci zadržela čtyřčlennou osádku auta, která byla důvodně podezřelá v souvislosti s případem vloupání do prodejny benzínové čerpací stanice v Jindřichově. Vloupačka proběhla krátce před zadržením pachatelů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Trestnímu stíhání čelí čtyř osoby z Bruntálska ve věku 20, 21, 37 a 45 let. Krádeží a poškození cizí věci se dopouštěli ve formě spolupachatelství. Buď všichni společně, po dvojicích, či trojicích vyráželi od poloviny do konce června 2020 do akce. Poškozeným osobám i firmám způsobili celkovou škodu za sto tisíc.