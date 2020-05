Podle policistů byl kovový nález značně zrezivělý, takže nebylo těžké si představit, že opravdu původně mohl sloužit jako ruční granát.

Proto byl na místo přivolán policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku. Ten po prvotním ohledáním rovněž uvedl, že by se mohlo jednat o ruční granát Rudé armády, který se vyráběl pod označením F1. Ve válečném období se používal jako obranný tříštivý granát.

Pro vejčitý vzhled mu vojáci přezdívali „citron“. Při výbuchu měly litinové střepiny granátu F1 smrtící účinky do vzdálenosti přes sto metrů.

NEBYL TO CITRON

Po následném bezpečném prozkoumání se však ukázalo, že se jedná o silně zkorodovanou kovovou šišku k plotovému sloupku. Chtělo by se říct: nebyl to citron, byla to šiška.

Ačkoliv se nejednalo o nevybuchlou munici, přesto policisté i pyrotechnici velmi ocenili obezřetnost a správný postup oznamovatele. Chválí ho, že nález hned oznámil a že s podezřelým předmětem nijak nemanipuloval.

„Jakýkoli podezřelý nález podivného předmětu je nejlépe ihned oznámit policistům na nejbližší služebnu či policejní oddělení,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.