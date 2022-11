Z pokusu o vraždu svého syna se od pondělí před Krajským soudem v Ostravě zodpovídá osmašedesátiletý Ladislav Z. z Bystřice na Frýdecko-Místecku. V březnu letošního roku po jedné z mnoha hádek vzal téměř třiceticentimetrový filetovací nůž a potomka (44 let) čtyřikrát bodl. Zasáhl ho do hrudníku, zad a břicha.

Zraněný muž dokázal vyběhnout na ulici a přivolat si pomoc. Letecky byl transportován do Fakultní nemocnice Ostrava, kde se podrobil operaci. Přišel o ledvinu, lékaři však dokázali jeho život zachránit. „Byl bezprostředně ohrožen na životě.

Bez poskytnuté první pomoci a včasné, vysoce odborné lékařské péče, by s největší pravděpodobností zemřel,“ uvedla státní zástupkyně s tím, že u obžalovaného byly v dané chvíli o polovinu sníženy ovládací schopnosti, a to v důsledku afektu a akutní reakce na stres.

Vina

Obžalovaný po zahájení procesu a poučení ze strany soudkyně o možnosti prohlásit vinu požádal o poradu s obhájkyní. „Je toho na mě strašně moc. Jsem už starý pán. Nemůžu si to dát nějak dohromady, abych to pochopil,“ prohlásil.

Po delší konzultaci se svou obhájkyní se ke všemu přiznal a prohlásil vinu. Soud tak již nemusí provádět rozsáhlé dokazování, Ladislav Z. naopak může počítat s nižším trestem.

Daroval dům

V rámci své výpovědi pak soudu popsal problematické soužití se synem i to, co mu předcházelo. „Přišla za mnou bývalá manželka s novým manželem. Bavili jsme se. Řekli mi, že syn má zájem zrekonstruovat dům. Ale podmínkou je, abych to na něj přepsal. Řekl jsem, že si dům do hrobu nevezmu, a že nevidím problém na něj dům přepsat, aby ho mohl rekonstruovat,“ uvedl Ladislav Z. s tím, že se dohodli také na opravě prodejny, která se nacházela v horní části domu.

„Domluvili jsme se, že mě zaměstná, že tak budu mít větší důchod než OSVČ,“ dodal. Sepsali darovací smlouvu a vše se zdálo být v pořádku.

Obžalovaný si myslel, že mu ve třípodlažním domě zůstane celé přízemí. Až později podle svých slov zjistil, že má pouze jeden pokoj s kuchyní.

Neshody

K prvním neshodám došlo už během rekonstrukce. V té době žil obžalovaný u své přítelkyně v Ostravě a na stavbu dojížděl. „Syn se ke mně začal chovat divně. Ujížděl přede mnou, neodpovídal na otázky, byl naštvaný. Dům se zrekonstruoval. Dohodli jsme se, že otevřeme novou prodejnu. V ní jsem měl být já a jeho přítelkyně,“ řekl Ladislav Z. Spodní část domu ještě nebyla hotová, proto přespával u syna v pokoji.

„Syn se zničehonic se mnou přestal bavit. Nereagoval, aniž by mi řekl, co se děje. Nechápal jsem jeho jednání. Došlo to až tak daleko, že mě napadl v obchodě. Přišel, něco jsme řešili – byla to banalita. Vrhl se na mě a převrátil mě na zem. Kouleli jsme se a drželi. Pak se naštvaně zvedl a odešel,“ líčil soudu. Následně se raději přestěhoval do nedodělaného přízemí. Bydlel v jednom pokoji, další se postupně dodělávaly.

Jak obžalovaný dodal, syn se později s přítelkyní rozešel. Poté údajně začal řešit svou bytovou situaci. „Že by se dům prodal, nebo si tam udělal bydlení. Našel si druhou ženu. Pronajal si byt v Bystřici s tím, že si vrchní patro předělá,“ doplnil Ladislav Z., podle kterého se situace postupně zhoršovala.

Strach

„Nakonec mi chtěl všechny mé věci nastěhovat do kuchyně a tvrdil, že jinde nemohu bydlet. Začal jsem se ho bát, zamykat se, úplně jsem se třásl. Radši jsem vždy přijížděl dříve, abych se s ním nemusel potkat, když přijel z práce," řekl soudu.

„Od vlastního syna jsem se dočkal toho nejhoršího příkoří, nechal mě tam žít jako zvíře." Na závěr prohlásil, že je mu všeho velmi líto. „Je mi strašně líto, jak to dopadlo pro mě i pro něj, že přišel o ledvinu," dodal.

Odškodné

Syn po něm v rámci nemajetkové a majetkové újmy požaduje přes 1,8 milionu korun. Samotného jednání se v pondělí nezúčastnil. A jelikož otec prohlásil vinu, není v této chvíli volán ani jako svědek. Jeho zmocněnec se v soudní síni obžalovaného zeptal, zda někdy bil syna a bývalou manželku, a zda vyhrožoval vyhozením domu do vzduchu.

Ladislav Z. přiznal násilí vůči ženě během rozvodu. Co se týká syna, prý šlo o dobové výchovné zvyky. Na výhrůžky vyhozením domu do vzduchu si podle svých slov nepamatuje.

K samotnému útoku nožem vůči synovi se nevyjádřil. Sazba, ve které se pohybuje, činí deset až osmnáct let. S ohledem na okolnosti případu žalobkyně původně navrhla šest let, po prohlášení viny „šla“ na pět a půl roku. Verdikt bude vynesen v pátek.