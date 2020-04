Došlo k tomu někdy ze 6. dubna na 7. dubna. „Různými nápisy českého i anglického textu a různými obrazci modré, žluté a černé barvy vznikla poškozené organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 35 tisíc korun,“ konstatoval policejní mluvčí René Černohorský s tím, že neznámý pachatel spáchal přečin poškození cizí věci. Svědci se mohou i anonymně hlásit na telefonní číslo 974 731 731.

Krnované po zveřejnění fotografií počmáraného divadla vandala odsoudili, ale současně se ptají: jak byla vyčíslena škoda? Není vysoká až moc? Protože čmáranice se na divadle objevují už řadu let a kumulují se, je to poněkud jiná situace, než kdyby šlo o první případ. Schody i další vstupy do divadla lákají problémovou mládež a někdy i opilce a bezdomovce k vysedávání.

Už se dokonce objevily furiantské nabídky a sázky, že fasádu lze uvést do původního stavu za dva tisíce korun. Stačí prý lihový čistič na sklo a hodinový pronájem generátoru páry, jaký bez problémů odstranil slavné graffiti z Karlova mostu.

Každopádně Krnované doporučují nainstalovat u divadla bezpečnostní kamery, protože kulturní stánek si nezaslouží pověst místa, kde se válí prázdné láhve, vysedávají sociálně patologické jevy a páchnou výměšky.