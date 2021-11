Pár z Ostravska kšeftoval s léky. Vydělal miliony, teď oba čekají roky žaláře

Sehnat bez předpisu léky na hubnutí, spánek či jiné potíže, není žádný problém. Stačí zabrousit na diskusní internetová fóra, kde se to nabídkami jen hemží. Někteří jedinci a skupiny dokáží na kšeftování s medikamenty slušně vydělat. Vědí sice, že porušují zákon, málokdo ale tuší, že jde o závažné delikty na úrovni těžkých drogových zločinů. A také tresty bývají obdobné. Své o tom ví partnerská dvojice z Moravskoslezského kraje, která během několika let prodejem léků získala na šest milionů korun. Oběma aktérům hrozilo osm až dvanáct let žaláře, což je jako za rozsáhlou výrobu a distribuci drog.

Léky zajišťovala Žaneta V. Nejprve nabízela medikamenty předepsané lékařem, které ji doma zůstaly. Poté se spojila s kamarádkou, jež pracovala v ostravském skladu léčiv. Léky od ní odebírala a poté prodávala. Peníze chodily na účty jejího druha Lubomíra P. Neuvěřitelný příběh bezdomovce Ondry: i takto se dá bydlet v centru Ostravy! Přečíst článek › Žaneta V. se u soudu přiznala a prohlásila vinu. Prý netušila, že dělá něco špatného. Podle svých slov chtěla zpočátku jen pomoci lidem, kteří měli stejné problémy jako kdysi ona. „Teď už vím, že se to nesmí,“ konstatovala. Osm a půl roku Žaneta V. (44 let) stráví za mřížemi osm a půl roku. Lubomír P. (43 let) dostal o půl roku méně. S definitivní platností o tom v těchto dnech rozhodl odvolací vrchní soud, který v rámci veřejného jednání zasáhl do rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Ten původně Lubomíru P. uložil tříletý trest, tedy výrazně pod spodní hranicí sazby. Podle vrchního soudu ale pro tento postup nebyl důvod. Muži, kteří v Havířově podali smrtící koktejl z drog mladíkovi, jsou ve vazbě Přečíst článek › „Původně uložený trest ve výši tří let ve věznici s ostrahou považoval odvolací soud za nepřiměřeně mírný,“ konstatoval mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Zachránila byt Také u Žanety V. vrchní soud provedl změnu v rozsudku. Osmiapůlletý trest nechal stejný, vyhověl však námitkám ohledně zajištění majetku. Ostravský soud ženě uložil i propadnutí dvou a čtvrt milionu korun a podílu ve stavebním bytovém družstvu. A právě u družstevního bytu vrchní soud rozhodnutí zrušil. „Odvolací soud dospěl k závěru, že kombinace všech trestů by byla nepřiměřeně přísná, respektive nepřiměřeně přísné by bylo propadnutí bytu,“ uzavřel Stanislav Cik. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné a není proti němu odvolání.

