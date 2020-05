Tento týden odpoledne vyjížděla hlídka městské policie do ubytovny v Moravské Ostravě. Vyděšený obyvatel jednoho z pokojů oznámil, že viděl hada, kterého považoval za jedovatou korálovku.

To se naštěstí nepotvrdilo. „Strážníci na místě opatrně prohledávali celý pokoj. Po dvaceti minutách skutečně objevili mezi kuchyňským nádobím do klubíčka stočeného hada. Z původní jedovaté korálovky se ale vyklubala nejedovatá užovka červená, kterou opatrně odchytili,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů. Jak se had do bytu dostal, není jasné. Užovka skončila v odchytové stanici, po majiteli hada se pátrá.

HAD NENÍ DOMA, SDĚLIL MAJITEL

Koncem minulého týdne se odehrál jiný kuriózní případ, ve kterém tentokrát figurovala „létající“ užovka. Ta vypadla z desátého patra věžového domu v Ostravě-Zábřehu. Letícího hada zahlédl soused z balkonu v osmém patře a bez prodlení zavolal na tísňovou linku hasičů. Na místo vyrazili hasiči ze stanice v Ostravě-Přívoze, kteří se specializují na odchyt živočichů.

„Po zkontaktování s oznamovatelem hasiči brzy nalezli v trávě před domem téměř dva metry dlouhou užovku – nejedovatou, klidnou a patrně i nezraněnou,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela s tím, že hasiči hada odchytili a začali zjišťovat, komu patří.

Klepali na dveře bytů nad osmým patrem, kde bydlel svědek. Někteří z oslovených nájemníků se domnívali, že se stali součástí známého televizního pořadu se skrytou kamerou, další jen krčili rameny.

Nakonec se hasiči dostali až k majiteli zvířete. Když se jej zeptali, kde má hada, šel se nejprve podívat do terária. Po zjištění, že v něm užovka není, se vrátil ke dveřím.

„Had není doma,“ vysoukal ze sebe zmateně. Když mu hasiči užovčího miláčka předali, neskrýval svou radost.