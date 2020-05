Opilý řidič byl v Bruntále pokorný, zato jeho spolujezdkyně řádila

Policejní hlídka si 15. května v jednu ráno počíhala na řidiče hříšníky v Bruntále v Jesenické ulici. Řidič Felicie ve věku 44 let byl policisty požádán aby takzvaně dýchnul do balonku. Když přístroj potvrdil, že je v podnapilém stavu a to s hodnotami kolem 0,9 promile alkoholu v dechu, řidič tento fakt pokorně přijal.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň