Za jízdy měl strhnout volant své přítelkyni. Jejich auto se dostalo do protisměru, kde v té době jelo vozidlo se dvěma lidmi. Nebýt duchapřítomné reakce obou motoristů, následky mohly být tragické. Čin státní zástupce kvalifikoval jako pokus o vraždu na třech osobách.

Nepřišel

V pátek měly u krajského soudu proběhnout závěrečné řeči, padnout mohl i rozsudek. To se ale nestalo. Obžalovaný, který je stíhaný na svobodě, totiž nepřišel.

Jak Deníku řekl předseda senátu, soud požádal policii o jeho předvedení. Ochráncům zákona se ho ale nepodařilo najít.

Samotné předvolání obžalovanému nebylo zasláno. Jeho advokát Ivo Kuběna na dotaz Deníku uvedl, že je s klientem v telefonickém kontaktu. O termínu hlavního líčení jej informoval. Martin M. ale prohlásil, že s ohledem na lockdown nemůže přijet. „Byl mnou informován, že se to jednání koná. Ale neobdržel předvolání, tak se nedostavil. To, že já mu do telefonu řeknu, že se koná jednání, ještě není hodnověrný důkaz o tom, že by se mohl prokázat na cestě z okresu na okresu. Měl obavy, že by byl zadržen policií a nemohl by prokázat důvod překročení hranic okresu,“ vysvětlil Kuběna.

Nevzpomíná si

Případ, který se stal v květnu 2017, byl nejprve kvalifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Později došlo ke změně na pokus o vraždu. Obžaloba byla poté postoupena Krajskému soudu v Ostravě.

„Necítím se vinen, nevzpomínám si na to. Na okolnosti havárie si nepamatuji. Probudil jsem se až v nemocnici. Nejsem si vědom, že bych se něčeho dopustil. Já jsem nechtěl nikoho zabít,“ řekl již dříve obžalovaný s tím, že v době jízdy byl opilý. „Vypil jsem několik piv,“ prohlásil. Mezi partnery to skřípalo delší dobu. Pohádali se i během cesty autem.

Štěstí

Státní zástupce tvrdí, že se Martin M. strhnutím volantu snažil přejet do protisměru, v němž se blížilo auto značky Škoda se dvěma lidmi. Rychlost obou vozidel se v součtu pohybovala kolem 150 kilometrů v hodině. „Při této rychlosti by následky byly dozajista tragické,“ uvedl státní zástupce. Ženě se naštěstí podařilo čelnímu nárazu zabránit, nakonec došlo jen k tečnému střetu. Utrpěla lehčí zranění, obžalovaný vyvázl prakticky bez poranění. Osádka škodovky dokázala zastavit na vozovce. Jak dodal žalobce, jen díky šťastným okolnostem a pohotové reakci ženy za volantem nikdo nezemřel.