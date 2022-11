Zeman podle mluvčího vzal při svém rozhodnutí v úvahu především nepřiměřenou výši trestů, která neodpovídá míře společenské nebezpečnosti omilostněných skutků. „Přihlédl rovněž k řadě doporučení od různých osobností,“ doplnil Ovčáček.

Kauza polského páru z Novojičínska: Prezident Zeman manželům udělí milost

Jmenoval bývalého polského prezidenta Aleksandera Kwaśniewského, zmínil současného i bývalého národního protidrogového koordinátora, polskou generální konzulku a starostku z místa bydliště manželů.

„U omilostněného muže, který část trestu již vykonal, je přiloženo kladné hodnocení z výkonu trestu, u omilostněné ženy je přiloženo kladné hodnocení příslušné Probační a mediační služby a jejího současného zaměstnavatele,“ uvedl mluvčí. Podnět k posouzení žádosti o milost podle něj Zemanovi předložil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). O milost pro manžele dříve prezidenta požádal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Sledovaná kauza rituálních seancí: Polské šamany čeká vězení a vyhoštění

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil označil tresty za exemplární, český přístup k podobným kauzám by se měl podle něj přehodnotit. Vobořil i další experti na protidrogovou politiku prosazují dekriminalizaci užívání. Ayahuascu lze podle odborníků považovat za psychedelikum. Mění smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Nápoj se připravuje z liány banisteriopsis caapi, používají ho amazonští domorodci. Ve 20. století vznikly církve užívající ayahuascu jako svátost.

Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil to, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Tyto zásady několikrát nesplnil, omilostnil například doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.