Devatenáctiletý mladík za volantem Škody Octavie se ve čtvrtek 7. září pokoušel ujet policejní hlídce, která ho chtěla zastavit v Lichnově. Vezl přitom dva čtrnáctileté kluky, přesto riskoval a snažil se zmizet v poli.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Policisty, kteří v Lichnově kolem půl sedmé večer hlídkovali, přitom na sebe sám upozornil tím, že na autě neměl registrační značky. Hlídka proto ihned vyrazila za ním. Ze služebního auta dávali policisté znamení zvukovými i světelnými majáky a nápisem Stop, řidič to ale ignoroval.

„Zrychlenou jízdou pokračoval od místního kulturního domu do vilové čtvrti, kde na konci obce Lichnov vjel do přilehlého pole a snažil se ujet. Nedokázal ale z tohoto pole nikde jinde vyjet, takže ho několikrát obkroužil a snažil se opět vjet na příjezdovou cestu do vilové čtvrti,“ popsal zásah policejní mluvčí René Černohorský.

Mladík z Opavska nakonec zadní částí auta narazil do předního ochranného rámu policejního vozu. Policisté následně zjistili, že vezl dva čtrnáctileté spolujezdce, také z Opavska. Ty si převzali jejich rodiče.

Řidič skončil na policejní služebně. Vše se naštěstí obešlo bez zranění, škoda je 35 tisíc korun. Testy na přítomnost alkoholu i drog byly negativní. Policisté ale zjistili, že mladík, který seděl za volantem, nevlastní řidičský průkaz. Celý případ je nadále v šetření.