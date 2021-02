Na základě operativní činnosti, zajištěných a vyhodnocených stop ztotožnili podezřelého, kterým byl 27letý muž z Ostravy. Unikal spravedlnosti téměř půl roku, ale trestu se nyní nevyhne. Na svědomí má celkem čtrnáct trestných činů, ke kterým se doznal.

Kriminalisté zaznamenali jeho první trestné jednání už na konci srpna 2020, kdy měl kopat do instalovaných přenosných dopravních značek a tyto poškodit. To by ale ještě nic nebylo. Podezřelý přitvrdil.

V dalších týdnech se vloupal se do skladu firmy, sklepů, či garáže. Způsob provedení byl téměř vždy stejný. Násilně překonal překážku a poté vniknul do vnitřních prostor objektu, přičemž bral vše, co unesl.

„Například při vloupání do garáže v Ostravě měl vytvořit ve zdi otvor o rozměru cca 50x50cm, rozbít skleněné luxfery a poté vniknout do vnitřních prostor, kde odcizil vrtačku. Na svědomí má mít také vloupání do několika vozidel. Z těch bral vše, co našel, třeba přenosný reproduktor, notebook či skládací hliníkový žebřík,“ informovala policejní komisařka Eva Michalíková.

Před Vánoci ho potkalo v jednom z aut překvapení v podobě klobásek a jiných uzenin. Po násilném vniknutí měl z vnitřních prostor odcizit přepravky se 125 kg klobásek, 50 ks balení sádla a jiných uzenin. Dlouho se však z lupu neradoval, část odcizeného zboží včetně přepravek se kriminalistům podařilo zajistit a následně vrátit do rukou poškozeného.

Jeho poslední případ, který kriminalisté datují, byl na konci ledna 2021. Po překonání oplocení u rodinného domu v Ostravě-Petřkovicích měl ze zahrady odcizit hliníkový vysouvací žebřík. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, je zatím vyčíslena na téměř 300 tisíc korun.

Policisté proti muži zahájili trestní stíhání a obvinili jej ze spáchání zločinu krádež a přečinů poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

Protože se uvedeného jednání dopustil i v době nouzového stavu, hrozí muži vyšší trest odnětí svobody, od dvou do osmi let.