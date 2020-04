Nejvyšší karanténu hlásí moravskoslezská policie. „Aktuálně je v karanténě zhruba 130 policistů našeho krajského ředitelství. U několika policistů byl potvrzen pozitivní výsledek testů,“ řekla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie s tím, že tento počet nepřesáhl deset.

„Aktuální situace klade na policii bezesporu vyšší nároky na koordinaci sil a prostředků. Plníme však i nadále nám stanovené úkoly, a to jak standardní, tak specifické, byť v upraveném režimu služby,“ doplnila Štětínská.

V karanténě se ocitli i čtyři moravskoslezští hasiči.

„Dalších osmnáct zaměstnanců dalo vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do režimu služebního volna kvůli možnému riziku či jako preventivní opatření,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Kůdela a dodal: „Akceschopnost našeho profesionálního sboru to nijak neomezilo.“

Lidi v karanténě měli i záchranáři. „Několik zaměstnanců bylo v karanténě, především po návratu ze zahraničí, ale ti jsou již zpět v práci a bez nákazy,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

IZOLACE

Vzhledem k tomu, že někteří záchranáři přicházejí do styku s lidmi, u kterých je podezření na koronavir, pracují ve speciálním režimu. „Takový pracovník je postaven mimo službu a izolován do potvrzení, že dotyčný pacient není pozitivní,“ vysvětlil Humpl s tím, že výsledky jsou známy do dvanácti hodin.

Kromě situace, související s koronavirem, záchranáři zvládají plnit i standardní úkoly týkající se běžných nemocí, nehod či úrazů.

Pandemie ovlivnila i chod obecních a městských policií.

„Mimo jiné minimalizujeme potkávání větších skupin strážníků na pracovišti. Máme upravené směny tak, aby byla časová mezera mezi výměnou směn. Tedy, aby nedošlo k přímému osobnímu kontaktu,“ řekl mluvčí ostravských strážníků Michael Beneš, který však zdůraznil, že v této časové prodlevě nezůstane daný rajon bez dohledu strážníků.

„Zastoupí je strážníci z jiných pracovišť z oblasti, kteří mají střídání směn v jinou dobu,“ dodal Beneš. Ostravská městská policie, která je největší v kraji, má v karanténě dva strážníky.