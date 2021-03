Dokonce se pousmál. Dobře totiž věděl, že si o svobodě může nechat jen zdát. A měl pravdu… Oním souzeným výtečníkem, jenž v těchto dnech stanul před soudem, byl jedenačtyřicetiletý Robert B. z Ostravy.

Jde o nechvalně proslulého hříšníka, který opakovaně nerespektuje uložené zákazy řízení. Na svém kontě má již dvacet odsouzení, převážně motoristických.

Nepoučitelný

Kdo by čekal, že se Robert B. z předchozích verdiktů poučí, je na omylu. Přestože měl zákaz řízení až do roku 2023, koncem letošního ledna znovu usedl za volant a vyrazil na dálnici D1. Video z policejní honičky se dostalo až na internet. Ve vozidle cestovala i žena (29 let). Osádka upoutala pozornost hlídky bezdůvodnou jízdou v levém pruhu ve směru od Mankovic do Ostravy.

Podívejte se na video odsouzeného řidče z honičky s policií

Zdroj: PČR

Následovalo pronásledování, do kterého se zapojilo několik služebních aut. V moravskoslezské metropoli vůz z dálnice odbočil a pokračoval v riskantní a bezohledné jízdě. „Snažili jsme se ho předjet, to se nám ale nepodařilo,“ vypověděl u soudu jeden z policistů. Řidič nakonec zajel do slepé ulice. Vystoupil s rukama nad hlavou, na výzvy k ulehnutí na zem ale nereagoval.

Nechtěl si lehnout do kaluže

Nepřesvědčila ho ani namířená zbraň. „Je pravda, že jsem nechtěl jít na zem, bylo mokro, byla tam kaluž. Nijak jsem se ale nebránil,“ řekl motorista. „Museli jsme použít chvaty a hmaty,“ dodal policista.

Muž, který odmítl zkoušku na alkohol i drogy, se nejprve k řízení přiznal. „Ano, řídil jsem. Lituji toho,“ prohlásil. U soudního jednání využil svého práva a odmítl vypovídat. Jeho advokát naznačil, že není zcela jisté, že za volantem seděl jeho klient. Podle soudu ale důkazy hovořily zcela jasně.

Trest

Robert B. byl uznán vinným z maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu soud vyměřil dva roky žaláře. „Je zřejmé, že naprosto ignoruje jemu uložené zákazy činnosti,“ konstatovala soudkyně. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu, státní zástupce rozsudek na místě přijal.

Dvouletý trest ale není jediný, který dotyčného čeká. Vloni na podzim byl za obdobný delikt pravomocně odsouzen k šestnácti měsícům žaláře. Teprve po jejich odpykání se mu začne odpočítávat aktuální dvouletý verdikt.