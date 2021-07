Jen co se do nočních klubů v Krnově vrátili hosté, už tekla krev

Není to tak dávno, co byl v polovině dubna zrušen zákaz nočního vycházení. Pro opilce a rváče je rozvolnění restrikcí vítaná příležitostí zase vyrazit do víru společenského života a pár lidem při tom bezdůvodně napálit pěstí do obličeje.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň