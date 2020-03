K činu došlo v srpnu loňského roku v bytě v Ostravě, kde jej napadla s nožem v ruce. V sobě měla alkohol, který ji už v minulosti několikrát přivedl do vážných problémů. Podle svého okolí je za střízliva zcela normální a příjemná žena. Když si ale vypije, nastává nekontrolovaná změna.

Za sebou má již několik odsouzení. Významnou roli pokaždé sehrál alkohol. Mimo jiné byla v roce 1991 odsouzena k osmi rokům vězení za pokus o vraždu svého manžela, kterého bodla nožem. O několik let později ubodala svého dalšího partnera. Za to jí soud v roce 2004 vyměřil za vraždu patnáct let vězení.

Na svobodu se dostala v únoru 2019. O půl roku později znovu vzala do ruky nůž.

Přítel

Po propuštění na svobodu potkala pětašedesátiletého muže, se kterým se sblížila. „Byl to můj přítel. Byl jediný, kdo se mi věnoval, když jsem se začátkem roku vrátila z vězení,“ prohlásila. Podle sousedů měli hezký vztah. V srpnu 2019 však došlo k dalšímu alkoholovému zkratu. Žena se chopila nože a druha začala bodat. Zasáhla jej do ruky a hrudníku. Přežil jen shodou šťastných okolností.

„Mrzí mě, co se stalo. Kdybych byla střízlivá, tak by se to nestalo. Je mi to opravdu moc líto,“ řekla žena, která přímo v soudní síni poprosila druha o odpuštění. „Odpouštím ti všechno. Pořád ale nevím, proč se to stalo. Myslel jsem, že spolu nějak dožijeme,“ reagoval muž.

Obžalované hrozilo patnáct až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest. Jak Deníku řekla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová, osmnáctiletý verdikt je pravomocný. Žena i státní zástupce jej totiž na místě přijali.