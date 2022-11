Jak bylo dosavadním šetřením bruntálských policistů a kriminalistů zjištěno, oba výtečníci ve věku 33 let společně nejméně od října loňského roku do října letošního roku na různých místech v Krnově a na území Ostravy distribuovali různým osobám omamné a psychotropní látky, a to metamfetamin - pervitin.