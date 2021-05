Rány směřovaly i do břicha. Agresora zpacifikovala hlídka městské policie. Jako zázrakem nedošlo k vážným zraněním, a o měsíc později se narodila zdravá holčička.

Na sedm let poslal do věznice s ostrahou dvaatřicetiletého Daniela L. z Ostravy. Muž vloni na podzim brutálním způsobem napadl svou expřítelkyni, s níž čekal dítě. Ženu v osmém měsíci těhotenství povalil na zem a kopal do ní. Verdikt není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.

Drogy, násilí

Jak žena uvedla, její druh bral drogy a choval se agresivně. „Bil mě, pak se omlouval. Zůstala jsem s ním, myslela jsem, že se změní. Vydrželo mu to ale pouze jeden až dva týdny, pak mě znovu zbil. Byly v tom i drogy,“ řekla.

Přestože se nacházela ve vysokém stupni těhotenství, rozhodla se od něj odejít. Muž se s tím ale nehodlal smířit. Psal jí prosebné i výhrůžně zprávy

Osudného dne si dal pervitin a vodku. Kolem poledne si na zastávce v Ostravě-Přívoze všiml přítelkyně a její matky. Ta se snažila dceru bránit, útočník byl však silnější a družku napadl.

„Zezadu mě chytil za bundu. Bil mě pěstí do hlavy. Natlačil mě do rohu a srazil k zemi. Kopal do mě, kopal mě i do břicha. Snažila jsem se břicho chránit rukama. Schoulila jsem se do klubíčka. Úderů a kopů bylo hodně. Strašně moc mě to bolelo. Říkal, že mě zabije, že to dítě ze mě vymlátí,“ uvedla žena.

Vzápětí zasáhla městská policie. Muž přiznal jen drobné údery. Důrazně odmítl, že by ženu kopal do břicha. Prý si chtěl pouze promluvit o jejich vztahu.

K TÉMATU

Další násilník

Podobné případy jsou naštěstí výjimečné, přesto k nim dochází. Před časem ostravský soud poslal na pět let do vězení násilníka z Ostravy, který dlouhé měsíce krutě týral svou družku. Dokonce ji napadl v době, kdy čekali dítě. Ženě vyhrožoval, že „jí potomka vykope z břicha.” V těhotenství ji údajně zamykal v bytě, zakazoval opouštět pokoj a stýkat se s blízkými. Přestože byla v „jiném stavu”, podle žaloby ji bil pěstí do břicha a skákal po ní. Když se dítě narodilo, družce vyhrožoval, že s potomkem hodí o zeď.