"Neznámá osoba měla neoprávněně vnikat do e-mailových schránek i facebookových profilů a znemožnit přístup majitelům účtů. Získala tak informace, někdy i fotografie soukromého charakteru. Kriminalisté na základě zadokumentovaných informací obvinili třicetiletého muže z Českolipska. Vyšetřování nyní již dospělo ke konci," uvedla v pátek mluvčí policie Soňa Štětínská.

PŘÍPAD ZAČALI ŠETŘIT V ROCE 2017 V KARVINÉ

Případ, respektive oznámení jisté ženy, začali prověřovat na jaře roku 2017 karvinští kriminalisté. Na základě zjištěných a zadokumentovaných informací zadrželi a v polovině roku 2018 obvinili muže z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Mělo se jednat o neoprávněné vniknutí do jednoho facebookového účtu. A to byl samozřejmě začátek, přičemž věc si vzhledem k předpokladu vyššího počtu poškozených převzali kriminalisté krajského ředitelství, kteří se specializují na kybernetickou kriminalitu.

Krajští kriminalisté pokračovali v analýze veškerých informací a souvislostí. "Předpoklad „širšího záběru“ obviněného se potvrdil. Kriminalisté tak rozšířili v polovině letošního roku trestní stíhání – k přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací přibyly přečiny opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (dílem dokonaným a ve stadiu pokusu), porušení tajemství dopravovaných zpráv, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, poškození cizích práv a výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií," doplňuje policejní mluvčí.

ZAMĚŘOVAL SE NA ŽENY, MĚL I FOTGRAFIE OSOBY MLADŠÍ 15 LET

Obviněný měl od května roku 2014 po dobu zhruba tří let neoprávněně vnikat do e-mailových schránek a facebookových profilů různých osob, v drtivé většině žen. Měl překonávat bezpečnostní hesla a poškozeným měl zamezit vstoupit do jejich e-mailových schránek, stejně tak zbavit je přístupu k facebookovému profilu.

Získané informace, včetně fotografií soukromého charakteru, měl obviněný muž dále různě užívat. V některých případech například fotografie umístil na erotické stránky, jindy komunikoval pod „zcizenou identitou“, tedy z profilů poškozených, s jejich známými. Pro v pořadí poslední uvedený trestný čin - výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií - byl obviněn, neboť měl přechovávat materiály zobrazující osobu mladší 15 let. Celkově se jedná o napadení více než 170 profilů a tedy téměř shodný počet poškozených z různých koutů republiky.

"Kriminalisté při prověřování i vyšetřování realizovali množství úkonů trestního řízení. Náročné bylo již samotné kontaktování poškozených a dokumentace jejich výpovědí, jednalo se kvantitativně o vskutku vysoký počet. A samozřejmě následovala analýza veškerých informací. Kriminalisté pracovali také s informacemi zjištěnými v souvislosti s domovní prohlídkou, kontaktovali rovněž například různé webové portály a obecně se pohybovali v oblasti telekomunikačního provozu. Jelikož poškození byli z celé republiky, moravskoslezští policisté pracovali v součinnosti s místně příslušnými kolegy," říká dále mluvčí policie.

Dodává, že obviněný muž s policisty spolupracoval. Trestnou činnost měl páchat údajně jako zvědavost a jistý druh adrenalinu. Kriminalisté již vyšetřování v souladu s trestním řádem skončili a předali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Za výše popsané jednání hrozí dle trestního zákoníku trest odnětí svobody až na čtyři roky.

K TÉMATU

Policie varuje: Dávejte si pozor, co vše na internet vlastně vkládáte a s kým se tu bavíte!



Policie nejen v souvislosti s daným případem důrazně upozorňuje, že je zapotřebí maximální opatrnosti při komunikaci na internetu a sociálních sítích. Vždy je nutné přemýšlet, které informace vkládáme (zveřejňujeme), stejně tak jaké fotografie a videa. Virtuální prostředí je velmi zrádné, neboť neumí zaručit stoprocentní zajištění soukromí, které očekáváte. Dbejte bezpečnosti a chraňte si své soukromí. Každopádně, jakékoliv nestandardní jednání a aktivity, tedy podezření z trestné činnosti, lze oznámit Policii České republiky.