Jak ozdravit svůj jídelníček a jak se zbavit kilogramů navíc? Základní rada, kterou říkám po celých 30 let své praxe, je: jezte skutečné jídlo. To je jídlo, které není vysoce průmyslově upravované. Prostě základní potraviny, ať už rostlinného nebo živočišného původu. Ideální je jíst lokální, sezónní potraviny, kdo na to má peníze, ať si vybírá potraviny v bio kvalitě. A v rámci skutečného jídla už můžete jíst rozdílně, podle toho, jak vám to vyhovuje, jak to vaše tělo potřebuje. Naučte se naslouchat jeho potřebám.

Takže nemáme chodit do obchodů a hledat odtučněné, neslazené, superdietní potraviny?

Když takto zpracované potraviny kvůli hubnutí jíme, nechutnají nám, ale jsme přesvědčeni, že bychom je měli jíst. Chvilku to vydržíme, ale cokoliv, co nám nechutná, neprospívá, tak stejně v jídelníčku dlouhodobě neudržíme. Tak se stává, že lítáme od jedněch dietních produktů ke druhým a stejně nikdy natrvalo nezhubneme.

Má smysl o výživě kvůli našemu zdraví nějak vědecky bádat?

Má to hluboký smysl kvůli nemocným lidem a jejich speciální výživě. Má to smysl pro léčbu. Ale k tomu, abychom se zdravě stravovali doma, abychom dítěti mohli udělat svačinu, k tomu nepotřebujeme ani jedinou studii, nepotřebujeme znát ani jediné číslo. Věda se nám zbytečně cpe do kuchyní! Nám úplně stačí, abychom vařili ze skutečného jídla, na základě lokálnosti, sezónnosti a s respektem k potřebám našeho těla.

Když chci hubnout, nemusím si nic extra zjišťovat?Stále potkávám lidi, kteří se zabývají studiemi o jídle ne profesionálně, ale proto, že jim byla vnucena představa, že výživa je nějaká strašně složitá záležitost a pro zdraví a štíhlost potřebují dietní plány a dietní poradce a dietní produkty… Přestávají poslouchat své tělo a naslouchají jen cizím doporučením na speciální diety. Ty možná u někoho mohou fungovat, prospívat, ale druhým zase ne. Ještě jsem za 30 let praxe neměla klienta, který by ztloustl a onemocněl ze skutečného jídla.

Skutečným jídlem se nelze přejídat?

Na to jsou studie, prokazují, že záleží na tom, z čeho kalorie do těla přicházejí. Jestliže jsou z vysoce průmyslově zpracovaných produktů, tak se přejídáme, protože je nejíme kvůli potřebě nasycení, ale z určitého druhu závislosti na nich. Chutnají, protože jsou připravené, aby nám takto nadměrně chutnaly. V laboratořích specialisté připravují takovou kombinaci cukru, tuků, soli a dochucovadel, aby nás to přitahovalo a jedli jsme nadměrně.

Jak ze začarovaného kruhu přejídání a diet ven?

Začněte tím, že zvýšíte výživovou hodnotu jídla! Namísto, abyste si řekli, že budete něco ubírat, vyhýbat se něčemu, trpět u toho a hladovět. Navyšte výživovou hodnotu hlavních jídel tak, aby tam vždy byl dostatek bílkovin – s těmi současně přichází tuk, a k bílkovinám vždy přidejte dostatek zeleniny. V bílkovinách je sytící faktor a zelenina má vlákninu, která také zasytí. Poznáte, že to děláte dobře, když po takovém jídle nemáte chutě. Pár hodin až do dalšího jídla jste zasycení, spokojení.

Proč neexistuje univerzální recept na štíhlost?

Člověk není kastrol v laboratoři, který jen spaluje bez jakýchkoliv jiných vlivů. Jsme lidé, kteří mají své chutě, zvyky, zlozvyky, kteří mají různý střevní mikrobiom, jenž spolurozhoduje o tom, jak využíváme potravu, včetně kalorií. Máme jinak nastavený hormonální systém. Někdo má inzulinovou rezistenci, tedy menší citlivost k inzulinu, jiný nemá. To vše má na využití potravin zásadní vliv. Záleží i na tom, jak potravinu uvaříme. Když třeba těstoviny vaříme déle, bude mít vyšší glykemický index a zasytí na kratší dobu.

Kalorie tedy počítat nemáme?

Samotné číslo – kolik potravina obsahuje kalorií – je za mne hausnumero. My z tohoto nepřesného čísla chceme dost přesné předpovědi, jak budeme hubnout nebo tloustnout. Je úplně zbytečné a za mne stresující, kalorie počítat.

A psát si, co jím?

Psaní, co jím, běžně doporučuji, člověk se tím sám hlídá. Ale stačí to i bez jakýchkoliv čísel, počítání kalorií, porcí, jednoduše jen si psát vše co jíte a hned se kontrolujete - jíte tak vědomě. Nedovedu si představit, jak bych si měla užívat jídlo, když musím u všeho počítat a evidovat, co v něm je. Jídlo má být požitek!

Jenže spousta lidí si u tohoto požitku představí úplně jiné jídlo, než Vy… Proto vznikly kalorické tabulky, aby si uvědomili, co do sebe, leckdy ve velkém, cpou.

Možná. Ale zase si vezměte, že počítáním kalorií se dopracujete třeba k tomuto: místo hrsti ořechů nebo avokáda si dáte nějaký extrudovaný chlebík, který bude mít málo kalorií. Ale přinese vám do těla jednoduchý cukr a brzy po něm budete mít hlad. Zatímco v ořeších a avokádu máte super kvalitní tuky , které vás zasytí. To je problém s dietami, které jsou stavěné na kaloriích. Nezohledňují spoustu dalších vlastností potravin.

Tak se na sledování toho, co jím, raději vykašlat?

Ne vykašlat! Já vždy říkám: vnímám a respektuji své tělo. Budu se pro něj snažit dělat to nejlepší, co zrovna mohu. Je dobré starat se o sebe, včetně jídla, co nejlépe v rámci situace, která je možná. A neměli bychom se trápit tím, co běžné není.