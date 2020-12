Vegetariáni a vegani by si měli dávat pozor na zlomeniny, varuje nová studie

Řešíme to neustále. Jak moc je to, co jíme, zdravé, ekologické, a není náhodou bezmasý jídelníček lepší? Podle poslední studie by si lidé, kteří preferují rostlinnou stravu, měli na sebe při pohybu dávat větší pozor. Aby se jim něco nestalo.

Naše klouby potřebují přiměřený pohyb a výživu - a včera bylo pozdě. | Foto: www.shutterstock.com