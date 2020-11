Počet mrtvých s covidem-19 lze podle Klugeho snížit, pokud se budou důsledně dodržovat opatření včetně nošení roušek. Potřeba je podle něj bojovat také proti dezinformacím, které se kolem koronaviru šíří.

Důsledné nošení roušek sice není podle Klugeho všelék, je ale důležitým prostředkem, jak zabránit dalším plošným uzávěrám v evropských zemích. "Když se budou roušky nosit z 95 procent, nebudou plošné uzávěry třeba," uvedl. Za vyloženě "neefektivní" označil uzavírání základních škol. Děti a dospívající podle něj nejsou primárními šiřiteli viru SARS-CoV-2.

"Evropa je opět spolu se Spojenými státy ohniskem pandemie. Vidíme světlo na konci tunelu, před námi je ale šest těžkých měsíců," uvedl Kluge.

Podle šéfa evropské pobočky WHO lze ale sledovat v posledních dnech i pozitivní vývoj, a to především v počtu nově nakažených. Zatímco v předminulém týdnu byly nových případů infekce dva miliony, minulý týden už to bylo jen 1,8 milionu. "Je to sice malý signál, ale je to signál," řekl Kluge.

Stále více evropských zemí podle něj ovšem hlásí, že je jejich zdravotnický systém na pokraji přetížení. Například ve Francii je už více než týden kapacita jednotek intenzivní péče zaplněná na 95 procent, ve Švýcarsku jsou už všechna lůžka na JIP plná.

Varování před rychlým řešením

Podle statistiky WHO připadá na region Evropy, do kterého WHO počítá například i Rusko, Turecko a středoasijské republiky, 28 procent všech dosud registrovaných případů nákazy koronavirem a 26 procent všech úmrtí s covidem-19. Celkem se ve více než 50 zemích, které do evropského regionu WHO počítá, nakazilo přes 15,8 milionu lidí a téměř 335 tisíc jich s covidem-19 zemřelo.

Kluge dnes varoval také před přehnanými nadějemi vkládanými do rychlého řešení současné situace pomocí vakcín proti covidu-19. "Víme, že dodávky budou omezené, především v počátcích," varoval.