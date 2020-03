Vyrazit si na delší pěší pochod do přírody představuje pro milovníky turistiky něco jako denní chléb. Mnoho lidí za tímto účelem vyráží do hor, avšak řadu zajímavých značených cest přitom mají takříkajíc za humny. Na Opavsku se aktuálně nachází celkem 474 kilometrů pěších tras, jejichž „duchovním otcem“ je Jan Petránek, předseda značkařského obvodu Opava.

„Starám se o jejich údržbu a obnovu nebo případné změny. K tomu mi pomáhají ostatní členové značkaři, kterých je třiatřicet, na mně je pak hlavně administrativa. Mým úkolem je jim na začátku roku rozdat cestovní příkazy na plánovanou obnovu pro daný rok, a jakmile oni provedou obnovu daného úseku, což představuje od 3,5 do 6 kilometrů na jeden cestovní příkaz, pak mi je vracejí, já je dále zpracuji a pošlu na kraj. Rychlost značení v terénu je asi jeden kilometr za hodinu. Dále se provádí obnova nosných prvků na směrovníky, stojany na mapy, těch je v okrese 38 a také výměna a vyvěšování tabulek a směrovek na směrovníky, kterých mám 760. Jsem rád, když si tak dvě, tři trasy vyznačím, jinak pak měním tabulky na směrovnících,“ přibližuje svou činnost, která spadá pod Klub českých turistů, Jan Petránek.

Každý rok se znovu namaluje asi 165 kilometrů tras na Opavsku.

Obnova se provádí jednou za tři roky, u těch nových pak hned další rok, než naběhne zmíněný tříletý cyklus.

Kůrovec neřádí tolik jako v Jeseníkách

Dohromady se v okrese nachází 500 kilometrů tras, jak již bylo řečeno, 474 jsou ty pro pěší.

„Lyžařských je 11 kilometrů a cykloturistických 15. To jsou ty cyklotrasy, které jsou značeny obdobně jako pěší malovanými pásovými značkami. Rozloha okresu je docela velká, od Dvorců, Budišova nad Budišovkou, přes Leskovec, Zátiší u Ostravy, Děhylov, Šilheřovice až Holasovice,“ pokračuje.

Na některých místech republiky je noční můrou značkařů kůrovec, kvůli němuž se musí kácet stromy a z terénu tak mizí i turistické značky. Na Opavsku je to zatím v mezích.

„Ohledně kůrovce nemám hlášeny nějaké problémy, samozřejmě se kácí, a když se na to při značení přijde, řeší se to přímo v terénu, využijí se pařezy nebo stromy, které zůstaly. Ale takový rozsah jako v Jeseníkách u nás neregistruji,“ konstatuje Jan Petránek.

Zavřít, zrušit, přeložit

Někdy se stává, že je potřeba trasu trochu pozměnit.

„Největším zásahem v poslední době bylo přeložení asi 5,5 kilometru modré značky z Budišova nad Budišovkou do Podlesí. Trasa vedla přes pastviny s volně se pohybujícím dobytkem, bylo to nebezpečné a chodily stížnosti. Občas se také najde někdo, komu se nelíbí, že danými místy turistická trasa vede, pak se musí pracovat na přeložení a podobně,“ říká Jan Petránek.

Nejen jeho v poslední době trápí zavření obory Jelenice, provozované společností Opavská lesní, pro pěší. Obora se nachází na trase mezi Žimrovicemi a Podhradím. Před pár lety tady vystavili stopku cyklistům, cyklostezka se musela přeložit na druhý břeh řeky Moravice. A nyní má dojít i na pěší.

Chcete se stát značkařem?



Ačkoli v současné době má Jan Petránek značkařů dostatek, přiznává, že někteří už možná brzy vzhledem k věku své činnost zanechají. Vážní zájemci, ideálně dvojice, proto mohou Jana Petránka kontaktovat na emailu janpet007@seznam.cz.

Závěrem jsme Jana Petránka požádali, aby nám nějakou svou oblíbenou trasu doporučil.

„Jsem z Hradce nad Moravicí, mám proto výhodu, že tudy prochází mnoho tras. Jedna z oblíbených je takzvaný Bukový chodník, to je zelená trasa od zámku v Hradci do Žimrovic. Moc lidí tudy nechodí, jde se po pěšince po vrstevnici a nejezdí tudy ani cyklisté, neboť cesta je úzká a na pár místech pro ně i nebezpečná. Kdo má rád bunkry, užije si modrou značku z Bohuslavic do Darkoviček a dále po naučné stezce do Šilheřovic,“ prozradil.