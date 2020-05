/ANKETA/ Mladí lidé o svém sexuálním životě běžně mluví s kamarády, s přibývajícím věkem však toto téma z hovoru mizí. Psycholožka Anna Ševčíková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zkoumá sexuální život lidí po padesátce a podle výzkumu, kterému se věnuje, není mít sex ve vyšším věku až tak vzácné, jak se může zdát. „Výzkum nás přesvědčil, jak moc je sexualita u starších lidí provázaná s partnerstvím a že je to něco, co lidé po padesátce opravdu řeší,“ naznačila.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay.com

Pokud nemají zdravotní nebo jiné problémy, pokračují lidé po padesátce dál v takovém životě, na jaký byli zvyklí. „Mají pak pocit, že nepatří do starého železa. Posiluje to i fungování v partnerském vztahu. Sex může být klíčový hlavně pro vztahy, kde uhlazoval konflikty. Pokud se to naruší, pak nastává problém,“ přiblížila Ševčíková.