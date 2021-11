Neproočkované děti navíc ohrožují i menšinu těch, kdo být očkovaní nemůžou kvůli kontraindikacím. Nedávno se do věci vložil Evropský soud pro lidská práva, který zamítl hromadnou stížnost českých odmítačů očkování. Teď se odborníci dohadují, kolik z lidí přesvědčených o škodlivosti vakcín dokáže obrátit kvůli nynější masivní kampani za očkování proti koronaviru.

Letité spory s rodiči-odmítači má například doktorka Jaroslava Chlapková, která má 14letou pediatrickou praxi v Pardubicích. „Moje zkušenosti s neočkovači jsou bohaté,“ přiznává s tím, že podobně to je i u jejích kolegů. „Vždy se někde najdou nějaké děti, které rodiče nenechali naočkovat vůbec ničím,“ konstatuje pediatrička.

Následkem odmítání očkování se v uplynulých letech rozjely lokální epidemie spalniček v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naposledy v Praze. „Bohužel v posledních letech proočkovanost v ČR a Evropě klesá, a proto se výskyt spalniček v terénu zákonitě stále častěji objevuje,“ komentovala to již dříve pražská šéfhygienička Zdeňka Jágrová.

O nedávné miniepidemii černého kašle mezi neočkovanými dětmi jedné z pražských lesních školek informovaly na posledních Hradeckých vakcinologických dnech Jana Zavadilová s Janou Šimlovou ze Státního zdravotního ústavu.

Odmítání povinného očkování dětí v Česku kulminuje poslední dekádu až dvě. Je tedy daleko staršího data než odmítání očkování proti novému koronaviru. Informace, které k takovému jednání některé rodiče vedou, jsou ale podobného původu. Před prvním očkováním jejich potomků jdou na internet. A ten je podle expertů plný dezinformací.

Jejich hlavní proud je podle litoměřického pediatra Zdeňka Zímy založen na klamavé reklamě, která vznikla už dávno ve Spojených státech. „Nejspíš pochází hlavně z jižních států USA, kde lidé bojují proti systému ve snaze posílit osobní svobodu člověka a omezit vliv státu na to, co děláme,“ popsal již dříve pediatr.

Právě s tím, že stát zasahuje povinným očkováním dětí do jejich práv, se obrátili Pavel Vavřička a další rodiče k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten ale jejich stížnost smetl ze stolu. „Nebylo seznáno porušení práva na soukromý život,“ uvedl v dubnu štrasburský tribunál s tím, že kromě práv má člověk i povinnosti a odpovědnost k druhým. A dodal, že povinné očkování v ČR je adekvátní.

Homeopat spojuje očkování i s autismem

Proti očkování je i pražský homeopat Václav Hrabák, který předsedá skupině terapeutů i rodičů Poočkování. „Mně i kolegům procházejí pod rukama děti, které jsou očkováním výrazně poškozeny,“ tvrdí. Podle jeho odhadu se to týká 5-10 procent očkovaných českých dětí, sám se prý potkává ve své praxi s desítkami takových dětí ročně.

Nemoci jako spalničky podle něj už nejsou nebezpečné jako před sto lety a výhody neočkování jsou větší než jeho negativní zdravotní následky. Pediatrům zazlívá, že některé potíže dětí nespojují s očkováním, vakcinology považuje za prodlouženou ruku farmaceutických firem, které vakcíny vyrábějí.

V. Hrabák odborné vzdělání v medicíně sice nemá, nepovažuje to ale za hendikep. Odvolává se také na některé studie. Že by šířil dezinformace, odmítá. Vychází prý z vlastních empirických zkušeností s dětmi, které se kvůli očkování zhoršily nebo dokonce zastavily ve vývoji, očkování spojuje i s rozvojem autismu.

Právě podobným postavám alternativní medicíny nemůže přijít na jméno doktorka J. Chlapková. „Některá nepochopitelná doporučení zní dokonce i z úst některých lékařů,“ vadí pediatričce, která zištnost tuší právě za počínáním této scény. „Homeopatika něco stojí,“ připomíná. „A kvůli tomu tu brzy budeme mít skupinu teenagerů bez jakékoli vakcíny, ani na tetanus, kteří se začnou rizikově chovat mimo dohled rodičů. To čekáme na prvního mrtvého?“ ptá se pediatrička.

Ta také připomíná, že děti, které rodiče nenechají očkovat z přesvědčení, ohrožují ty, kdo se skutečně nemohou očkovat. „To jsou onkologické děti, s epilepsií, s postižením a tak dál,“ vypočítává pediatrička. Pro ty neproočkovaný dětský kolektiv fakticky znamená permanentní ohrožení života. „A to nemluvím o seniorech, novorozencích a dalších zranitelnějších skupinách včetně těhotných maminek,“ dodává J. Chlapková.

Šéfvakcinolog Chlíbek: žádné drama

Poslední vyhodnocení proočkovanosti dětí za rok 2020 potvrdilo, že trend odmítání povinného očkování dětí z Česka nemizí. „Jsou určití fanatičtí rodiče přesvědčení o škodlivosti očkování,“ potvrzuje Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti (ČVS). Naočkovat se ale nechá stabilně kolem 96 procent dětí a ta zbývající 4 procenta prý nepředstavují žádné drama. „My bychom to samozřejmě řešili, kdybychom zjistili, že proočkovanost klesá,“ ujišťuje R. Chlíbek.

Na tahu proti rodičům, které nenechávají děti očkovat, jsou podle něj krajské hygienické stanice, které za to rodiče mohou sankcionovat. Pokuty jsou ale podle R. Chlíbka příliš nízké na to, aby mohly se situací něco dělat. „Pokuty by měly být podstatně razantnější, pak by si to řada rodičů rozmyslela,“ míní předseda ČVS.

České soudy ale ve sporech hygien už několikrát daly za pravdu rodičům-odmítačům, což řadu stanic odrazuje od důraznějšího postupu. Například v Ústeckém kraji dokonce doteď ani k žádné pokutě vůči odmítačům očkování nepřistoupili, rodiče se snažili o smysluplnosti očkování přesvědčit. „Je to akorát vyhozené spoustu práce a energie, které nemáme nazbyt,“ říká ředitelka ústecké krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková s tím, že teď kvůli Covidu na něco takového není ani čas.

Podle R. Chlíbka může mít pozitivní efekt proti odmítačům povinného očkování dětí kampaň za očkování proti Covidu-19. „Mohlo by to přesvědčit o smyslu očkování váhavé,“ uvažuje předseda ČVS. Změny kvůli pandemii Covidu-19 pozorují i stoupenci alternativní medicíny. Ačkoli prý ještě před dvěma lety rostl počet rodičů, kteří se chodí radit k homeopatům jako V. Hrabák, v posledním roce a půl zájem opadl. „Teď to zvláštně utichlo, všichni řeší koronavirus,“ říká V. Hrabák.

Doktorka J. Chlapková ale ve své ordinaci podobný trend nepozoruje. „Myslela jsem si, že neočkovačů ubude, když maminky v přímém přenosu uvidí ten strašný průšvih. Ale někteří lidé povinné dětské očkování dál berou jako manipulaci státu a odborných elit,“ vadí pediatričce. „Se zapřisáhlými odpůrci nehne nikdo a nic, ani Covid,“ potvrzuje R. Chlíbek.