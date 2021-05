V květnu v Karlově Studánce přivítali první postcovidové samoplátce. Díky státnímu příspěvku jich rychle přibývá. Covid Čechy naučil, že peníze utracené za zdraví jsou vlastně rozumná investice. Jsou věci, na kterých se nemá šetřit.

„Musím to zaklepat, ale za celou dobu, co jsme zavedli povinné testování, jsme mezi pacienty ani mezi zaměstnanci neměli jediný pozitivní test. V lázních je dnes mimořádně bezpečno,“ pochvaluje si ředitel státních lázní Jan Poštulka, jak dobře zde zafungovala razantní hygienická opatření.

Zatím je kapacita Horských lázní Karlova Studánka zaplněna asi z třetiny. Aktuálně je zde kolem 170 klientů. V době nejtvrdších omezení jich tu byla necelá stovka. „Pořád to bylo lepší než loni v dubnu, kdy jsme na čas byli totálně zavření. Naštěstí jsme potom už dokázali lázeňskou činnost udržet i v době, kdy bylo všechno ostatní omezeno, zakázáno a zavřeno. Teď, jak vláda postupně rozvolňuje, se pacienti začali vracet. V květnu se zaměřujeme na návrat samoplátců se státním příspěvkem. Věřím, že v červnu už bude možné obnovit také wellnessové a rekreační části,“ popsal situaci Jan Poštulka.

Léčba ušitá na míru

U postcovidových pacientů často přetrvává dušnost, takže u každého z příchozích lékař musí stanovit rozsah procedur. „Potřebujeme vědět, co snesou a jakou jim můžeme dát zátěž. Je nutné léčbu ušít individuálně na míru, aby přinesla očekávaný efekt. Zatím většina našich postcovidových pacientů takzvaně dostala „lázně na křížek“, neboli plně hrazenou péči. Prodělali těžký zánět plic a prošli hospitalizací. Jsou mezi nimi také pacienti s postcovidovým syndromem, kde se k problémům s dýcháním přidal špatný psychický stav,“ uvedl Jan Poštulka další důvody, proč je nutný individuální přístup.

Za běžného provozu k Horským lázním Karlova Studánka kromě léčebných procedur patřila také zábava, kultura a seznamovací večírky. Vzhledem k pandemii musí klienti dát přednost procházkám, túrám a odpočinku. To je podstata klimatoterapie, pro kterou je v Karlově studánce ojediněle příznivé prostředí.

Ještě nějakou dobu tu nebude tak společensky rušno jako dřív. Na druhou stranu v Karlově Studánce nikdy nebyly takové ty typické taneční lázně, ale horské. Specificky horské prostředí je důvodem, proč se u nás klient víc nachodí, než natancuje. Zatímco třeba v Luhačovicích jsou k procházkám určené nádherné kolonády, u nás máme místo promenád lázeňské okruhy kolem řeky a lesní cestičky. Program je připravený tak, že klient po celou dobu pobytu má co dělat,“ ujistil Jan Poštulka.

Nejslavnější host

Nejslavnějším klientem horských lázní byl prezident Václav Havel, který do Karlovy Studánky přijel na pár týdnů i s první dámou a rodinnými pejsky. Pamatují si zaměstnanci lázní, jaké procedury zde podstoupil? Nebo je to lékařské tajemství? Nebo státní? „Touto otázkou jste mě zaskočili. Vzhledem k plicním problémům Václava Havla tu nepochybně v rámci komplexní péče měl procedury z oblasti inhalace a dechové rehabilitace, ale úplně přesně je vyjmenovat nedokážu,“ usmívá se Jan Poštulka.



Návštěva Václava Havla byla pro Karlovu Studánku stejně památná událost jako natáčení filmu S tebou mě baví svět. Řada zaměstnanců lázní v Hudební hale dělala komparz, když Karlovou Studánkou v roce 1982 poprvé zazněl filmový megahit Sladké mámení.

Herec Pavel Nový se v roce 2019 do Karlovy Studánky vrátil, aby společně s místními vzpomínal na slavný filmový skok z balkonu lázeňském hotelu Slezský dům. Nezapomeňte se na ten balkon podívat, až přijedete do Karlovy Studánky. Je to fakt výška.