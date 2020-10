Zdroj: Deník„Primární příčina úmrtí, zvláště u seniorů, může být jiná, například selhání srdce,“ konstatuje Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.

Chřipka, která ale s jistotou vedla ke zhoršení zdravotního stavu, se pak ve statistikách neuvádí. Přitom to může působit problémy například kardiakům, protože během chřipkové sezony vzrůstá počet infarktů.

Potíže ale působí i jinak zdravým mladým lidem či dětem.

„Není výjimkou, že u dětí dochází k těžkému onemocnění i úmrtí,“ varuje šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Podle odborníků by proto lidé neměli váhat zajít se očkovat. A to nejlépe v říjnu až prosinci. Otázkou ovšem je, zda se jim to letos podaří. Kvůli koronaviru je totiž o vakcíny vysoký zájem. Na rozdíl od nákazy covid-19 je ale výhoda, že alespoň někoho bude možné naočkovat.