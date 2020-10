Na rozdíl od klasické medicíny, která se úzce zaměřuje na problém, se kterým člověk přichází, ta celostní vnímá tělo jako celek. Klasický lékař se v případě bolavého ramene bude věnovat právě ramenu, přičemž většinou pomine fakt, že problém může být jinde. Zastánci celostního přístupu říkají, že tělo není stroj, nelze ho rozdělit na součástky a ty léčit jednotlivě. „Dobrý doktor musí být zvědavý. Musí se zajímat o pacienta a jeho život a problémy. Nikoli jen o jeho nemoc,“ říká známý lékař Jan Hnízdil.

Celostní medicína se věnuje člověku komplexně, bere v potaz jeho fyzické, emoční a psychické predispozice a postoje, spíše než na léčení bolesti se zaměřuje na to, aby dostala člověka do stavu, kdy žádnou pomoc nepotřebuje. Podle Jana Hnízdila je každá naše nemoc psychosomatického rázu. Je třeba ji zasadit do souvislosti vašeho života, stejně jako to dělal kdysi rodinný lékař. Znal vás i vaši rodinu, věděl, jak žijete, znal vaše vztahy, povahu, způsob chování. Tam všude je klíč k vašim nemocem. Jako původce většiny z nich pak v dnešní době označuje Hnízdil stres, který oslabuje imunitu a stojí za vznikem infekcí, ekzémů, ale i nádorů.

Podle zastánců celostní medicíny je třeba pochopit, co nám naše nemoc sděluje. Je jakýmsi nastaveným zrcadlem, které nám ukazuje, jakým způsobem a v jakých podmínkách žijeme, jak přemýšlíme. Nutí nás se zastavit a ohlédnout se, zda tímhle způsobem chceme žít dál. Pokud nemoc poslechneme, změníme sami sebe a vše špatné kolem, zmizí. Hlavním cílem je, aby člověk převzal moc nad svým životem.

Není konopí jako konopí

Kanabidiol označovaný zkratkou CBD je jedním ze stovky kanabidiolů, které najdeme v konopí. První, co vás asi napadne, je marihuana neboli psychotropní THC. Na rozdíl od něj ale CBD podporuje obranyschopnost a blahodárně působí na přirozené procesy těla. „Má nesporné účinky v boji s kožními problémy, jako jsou ekzémy, akné a lupénka,“ říká Vladimír Pažitka, jeden ze zakladatelů kosmetické značky Cannor, která se specializuje na výrobu přípravků z konopí.

CBD navíc zpomaluje buněčné stárnutí a jeho terapeutický potenciál vypadá slibně také u zdravotních potížích, jako jsou úzkosti, stres, epilepsie, střevní choroby nebo roztroušená skleróza. Podle Pažitky se dá CBD užívat prakticky kdykoliv, ať už v rámci prevence a pro podporu imunitního systému, nebo už při problémech, fyzické zátěži či úzkostech. „Velmi pozitivní účinek má u kožních problémů, výsledky studií i praxe ukazují, že pomáhá při akné či dermatitidě. Je také velmi často užíván při bolestech, epilepsii či neurodegenerativních chorobách. Mnoho sportovců bere CBD po sportovním výkonu na zrelaxování a uklidnění svalů,“ vysvětluje Pažitka. Při koupi produktů obsahující CBD si ale dejte pozor, od koho nakupujete a zda deklarovaný obsah CBD odpovídá skutečnosti.

Fytoterapie neboli bylinkářství

Snad každý člověk někdy užil nějakou léčivou bylinku, ať už ve formě tablet, čajů, nebo obkladů a zábalů. Přestože je fytoterapie známá tisíce let, stále je považována za alternativní léčbu. Existuje nepřeberné množství nejrůznějších receptů, které využívají bylinky k tomu, aby člověku nějak ulevily od problémů. Na spaní se doporučuje meduňka a heřmánek, na nachlazení pomáhá čaj ze šalvěje, který má blahodárné účinky na bolest v krku, heřmánek nebo lipový a bezový květ. Trávení podpoří mátový čaj, heřmánek, hořec nebo například fenykl. Na ženské obtíže platí řebříček, heřmánek nebo třeba kontryhel.

Mnoho bylin však má mezi sebou nejrůznější kontraindikace, například v kombinaci s léky, proto je nutné vědět, jak dané byliny používat, jelikož jinak mohou mít nežádoucí účinky. Jednou takovou kontroverzní bylinou je třezalka, jež se nesmí užívat při pobytu na sluníčku, pokud jedinec užívá antidepresiva nebo pokud žena bere hormonální antikoncepci, jelikož snižuje její účinek. Z tohoto důvodu není dobré bezhlavě kombinovat a užívat jakékoliv bylinky, pokud si nejsme stoprocentně jistí, že nám neublíží, a je vhodné užívání konzultovat s odborníky.

Terapie MFK Systému

Za alternativní medicínu se dnes považují i celé řady terapií, jako jsou např. akupresura, wellness pobyty nebo nejrůznější typy masáží. Některé z nich však stojí na hranici mezi světem klasické a alternativní medicíny. Tím je například terapie MFK Systému. Jde o unikátní metodu, jež spojuje poznatky fyzioterapie a psychoterapie za pomoci počítačového softwaru. Vychází ze znalostí ortopedie, fyzioterapie, neurologie, psychosomatiky, akupunktury i reflexologie.

„Metoda MFK se věnuje péči o tělo v jeho celistvosti. Pomáhá při bolesti zad nebo kloubů, ale je vhodná i pro lidi, kteří jsou třeba jen unavení,“ vysvětluje terapeutka Lucie Ausobská. Nejprve terapeut zhodnotí celkový stav člověka, přičemž se nezajímá pouze o lékařskou anamnézu, ale i jeho životní styl a stravovací návyky. Následuje kinetické vyšetření svalů a pak s pomocí počítačového programu obrazová diagnostika, která zobrazí váš svalový, kloubní i nervový systém. Díky tomu může terapeut nalézt příčiny a následky nerovnováhy v těle a pomocí manuální korekce, uvolňovacích technik a terapeutického cvičení je napraví.

Homeopatie

Homeopatie má své zaryté zastánce, stejně jako odpůrce. Co přesně můžete od této léčby očekávat? Jejím cílem je podpoření nebo nastartování regeneračních mechanismů, které všechny živé organismy mají. Každý člověk vykazuje určitý soubor příznaků a každý homeopatický lék má svůj symptomatický obraz. Jsou to příznaky na mentální, emoční i fyzické úrovni. Úkolem homeopata je pak najít takový homeopatický lék, který co nejpřesněji odpovídá projevům daného člověka.

Podle homeopatky Jany Ungrové Balušíkové se u některých zdravotních problémů dá říct, že přesně na tohle působí tento lék, není to však vždy. „Pokud upadnete na náledí a narazíte si kostrč, tak spolehlivě pomůže Ruta. V naprosté většině potíží je ale nutné hledat individuální lék, který zahrnuje i téma prvotní příčiny obtíží. Toto se využívá zejména u chronických obtíží,“ vysvětluje.

U homeopatie je někdy také nutné obrnit se trpělivostí, protože ne pokaždé můžeme okamžitě vidět výsledky. Ungrová Balušíková upozorňuje, že hodně záleží na tom, jak dlouho člověk dané obtíže má a v jaké je celkové kondici. „Krátkodobé problémy u mladého jedince vykazují zlepšení nebo absenci příznaků daleko dřív než u člověka, který se s nějakým neduhem potýká třeba dvacet let. Pokud bych měla říct nějaký obecný časový údaj, tak u dětí je to měsíc, někdy i kratší doba, u dospělých zase o něco déle. Někdy je potřeba podat i následný lék, zejména v případech, kdy dané obtíže člověka trápí delší dobu.“

Zároveň je nutné, aby člověk pracoval na skutečné příčině obtíží. Tou bývají nejčastěji vztahy a komunikace mezi lidmi, které člověka stresují natolik, až se mu to začne projevovat i na fyzické úrovni. Stejně tak nelze očekávat, že když si dotyčný vezme homeopatickou kuličku, zázračně zmizí například chronické nemoci. Nejdůležitější je vůle a chuť něco změnit.

„Homeopatie dokáže člověka podpořit, klienti mi pak po léku říkají: ‚Najednou mi došlo, že…' nebo ‚Najednou jsem si uvědomil, že…' Jako by se jim rozšířil obzor nebo dokázali vidět situaci ve větších souvislostech. Změny ve svém vlastním životě za ně nikdo neudělá, to musejí sami. Homeopat jim ale může dělat kus cesty průvodce a pomoci jim v jejich úsilí,“ dodává Ungrová Balušíková.