V pokročilé dospělosti máte možná pocit, že jste hotový člověk a jakákoli snaha o změnu je marná. Jste jednou provždy smířeni s tím, že vaše pošramocené sebevědomí nedovolí, aby se váš život zlepšil. To je však velký omyl. Změna určitě není jednoduchá, ale není ani nemožná. Sebevědomí totiž neznamená prvoplánovou dravost, okatou suverenitu, drzost a ostré lokty. Je to něco mnohem jemnějšího – spíše rovnováha uvnitř nás samotných.

„Sebevědomí je zkrátka vědomí sebe,“ říká terapeutka Klára Dudková z psychedelické kliniky Psyon, kde se specializují na oblast psychedeliky asistované terapie. „Jedná se o plné vědomí sebe sama na úrovni těla, mysli, emocí i ducha,“ dodává. Získat sebevědomí zjednodušeně řečeno znamená umět se postavit sám za sebe a za tímto účelem být schopen udělat i pohyb ven. Není přitom nic špatného na tom, když si člověk na této cestě k sobě samotnému nechá pomoci od odborníků.

Zvyk je železná košile

Ze všeho nejtěžší je vystoupit ze zajetých kolejí, v nichž jsme zvyklí se sunout vpřed už desítky let. Jako třeba Radek. Nemám na to, říká si každou chvíli. Je zamlklý a někdy i nepřátelský k okolí. Po celý dospělý život se cítí ublížený, že se mu nepodařilo získat vysokoškolské vzdělání. Když se mu rozpadlo i manželství, sebevědomí mu kleslo k nule, tím spíš, že v rodině měl za vzor úspěšného otce, slavného architekta, a maminku, která vedla celé oddělení.

Psychiatři si pochvalují hypnózu. Její pomocí léčí i alergie či ekzémy

On sám skončil ve svých vlastních očích jako nula. Teď má občas sklony ponižovat svou druhou ženu, obdařenou mírnou a poddajnou povahou. Snaží se srazit její sebevědomí, aby v tom nebyl sám… Roky a roky fungování pořád dokola podle stejných vzorců pomůže odblokovat jen silná vůle a terapie pod vedením zkušeného odborníka.

Začátky v dětství

Smýšlení o vlastní osobě jsme si všichni vybudovali už v útlém dětství. „Stávám se tím, co je mi neustále opakováno,“ říká terapeutka. „Podobně silný vliv má pozorování toho, co se děje okolo mne, v mé rodině, systému, ve kterém žiji.“ Když dítě neustále slyší, jak je špatné, skutečně si to o sobě začne myslet. Ztotožní se s větou, kterou opakovaně slýchává. A dětství jsme hodnoceni prakticky neustále – podle toho, jak vypadáme, jak se učíme, jak se chováme, co a jak děláme…

Veškeré hodnocení dítě polyká a přijímá za vlastní. Později stačí pouhý pohled dospělého a dítě samo ví, jaká slova si za něj má v hlavě dosadit. Často popírá sebe, své pocity, své vzruchy, emoce a názory. Radkovi, o kterém byla řeč, se už odmalička dostávalo pocitu, že nikdy nebude tak úspěšný jako jeho rodiče a že nikdy nevybuduje takový život. Mockrát si nejspíš vyslechl povzdech, že z něj nic kloudného nebude.

Životní ztráty a nálezy

Přišli jste o své sebevědomí vlivem nepříznivých životních událostí, nebo máte dojem, že jste ho vlastně nikdy neměli? Pokud už znáte pocit spokojenosti se sebou samými, budete to mít jednodušší. Čeká vás pouze návrat k něčemu, co už víte, že dokážete. Pokud jste se cítili jako poslední článek potravního řetězce odjakživa, máte před sebou dlouhou cestu. Je to ale cesta plná fantastických objevů, na jejímž konci vás čeká nalezení vaší jedinečné autenticity. Nevydávejte se na ni o samotě, ale raději ve společnosti zkušeného terapeuta.

PODCAST: Co se děje v hlavě dítěte při rozvodu rodičů? Peklo, říká Radek Ptáček

Ten vám pomůže určit hlavní překážky, které vás brzdí, a najde s vámi nejlepší směr dalšího růstu. Krok po kroku s vámi projde různé situace a naučí vás rozvíjet se v tom, co v dětství nevyšlo, nebo najít to, co jste po cestě životem ztratili. Naučíte se lépe vnímat sami sebe v klíčových okamžicích, lépe pochopíte, co se děje v hlavě i v těle. Zjistíte, kdo na situaci právě reaguje, zda je to vaše dospělé já, nebo vy jako dítě.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Dobrým indikátorem stavu vašeho sebevědomí může být schopnost říkat druhým ne. Nesnažit se neustále vyjít ostatním vstříc, nenechat si všechno líbit a umět postavit jasné hranice, to dokáže jen člověk, který už nějaké vědomí sebe samotného má. Každý z nás cítí své hranice jinde, ale tam, kde si je jednou vytyčíte, byste je měli chránit před narušením. Samozřejmě to s sebou bude přinášet nepříjemné situace a jejich zvládnutí můžete opět trénovat v rámci terapie.

„Nacvičte si, jak budete jednat s nepříjemnou úřednicí při vyřizování nekomfortní záležitosti, třeba když si jdete pro podporu na úřad práce,“ radí terapeutka Dudková. „Kdo je připraven, není zaskočen.“ Vytipujte si problematické situace, které se ve vašem životě často opakují, a uvědomte si, co vám na nich nejvíc vadí. Příště se s nimi dokážete vypořádat mnohem líp. „Zároveň si uvědomte, co máte rádi, co vám dělá dobře,“ upozorňuje Klára Dudková na obrácenou stranu mince – pozitivní přístup k sobě samému. „Buďte k sobě laskaví a mějte se rádi takoví, jací jste.“