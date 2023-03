„Vaše stadiony proměníme na bojové pole. Bude vás to bolet, nikam se neschováte, my jsme Baník, noční můra, proto utíkáte,“ zpívá se v jejich písni. Mají svého vůdce. Před několika roky jím byl Petr H. (31 let) z Havířova. O své roli vyprávěl u Krajského soudu v Ostravě, který ho před několika dny poslal na pět let za mříže, a to za účast na přepadení opavských fotbalových příznivců v roce 2018. O případu Deník podrobně informoval.