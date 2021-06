"Minulou středu byl do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava přivezen dvouletý samec lva indického. Mladý lev pochází ze Zoo Frankfurt. Zpočátku pobýval ve vnitřních prostorech, po nějaké době mu chovatelé zpřístupnili i venkovní výběh. Aby měl dostatek klidu na seznámení s novým domovem, zůstane Pavilon indických zvířat zatím uzavřen návštěvníkům," informovala média v pondělí mluvčí zoo Šárka Nováková.

Předchozí chovný pár lvů indických byl do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava dovezen v roce 2006 – tříletý samec z anglické Zoo Paignton (musel být v roce 2020 utracen) a stejně stará samice ze švédské Zoo Eskilstuna. Zoo Ostrava se tak zapojila do mezinárodního chovného programu. Lvům se však v Ostravě nepodařilo za celou dobu rozmnožit.

Předchozí lev indický z ostravské zoo musel být v roce 2020 utracen. Důvodem byl jeho věk a nemoci.Zdroj: Zoo Ostrava

"Původní samice nemohla zabřeznout kvůli cystám na vaječnících, které nebylo možno operativně odstranit. Odchov mláďat se nepovedl ani s druhou samicí, která byla do ostravské zoo přivezena v roce 2011 ze Zoo Rotterdam. Ta sice dvakrát porodila – jedno mládě v roce 2015 a jedno v roce 2016, ale obě mláďata do druhého dne po porodu uhynula," uvedla již dříve mluvčí zoo. - VÍCE ZDE.

Ode dneška (pondělí 24. května) smějí zoologické zahrady za daných podmínek otevřít návštěvníkům i expozice uvnitř pavilonů. Návštěvníci Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava tak mohou opět zavítat mezi papuánské plazy a ryby nebo do prostředí deštného lesa západní Afriky. Některé prostory ale zůstanou i nadále uzavřeny.

Zoo Ostrava 8. května 2021:

"Z důvodu příjezdu nového samce lva indického zůstává prozatím uzavřen Pavilon indických zvířat. Lev byl dovezen ve středu 19. května z německé Zoo Frankfurt. Jedná se o mladého jedince narozeného v roce 2018. Po vypuštění z transportní bedny zůstal nějakou dobu ve vnitřních prostorech, nyní má k dispozici i venkovní výběh přímo u pavilonu, kam může dle libosti vycházet, a postupně se tak seznamovat s novým prostředím. Od lvice bude určitou dobu ještě oddělen, nicméně zvířata na sebe vidí a slyší se," dodala dále Nováková.

Uzavřen zůstane i pavilon Malá Amazonie, který má velmi malou kapacitu a podle aktuálních nařízení by do něj směly vstoupit pouze dvě osoby. Při poměrně vysoké návštěvnosti, které se v tomto období zoo těší, by se tak dovnitř nemuseli dostat všichni zájemci. Je také možné, že při víkendové návštěvnosti budou pracovníci zoo nuceni uzavřít i další pavilony, protože nebudou schopni zajistit dodržování aktuálních podmínek. Návštěvníci se ale nemusejí obávat, většina zvířat bude k vidění ve venkovních expozicích.

K TÉMATU

Lvi se v přírodě mohou dožívat okolo 12-14 let, přičemž průměrná hodnota je však mnohem nižší a je dána vysokou úmrtností lvíčat a mladých jedinců. V lidské péči bývá dosažený věk těchto zvířat obvykle vyšší. Přestože se však zdají být zvířata v dobré kondici, mohou mít nejrůznější zdravotní problémy spojené právě s vysokým věkem.

Lvi indičtí kdysi žili i v Evropě, dnes se evropské zoo snaží o záchranu druhu

Z indických rezervací, pozorování lvů.Zdroj: Petr ČolasLev indický (Panthera leo persica) je ohroženým poddruhem lva a zároveň jediným, který se vyskytuje na asijském kontinentě. Dříve zasahoval areál rozšíření tohoto lva až do jihovýchodní Evropy (Řecko). Dnes se vyskytuje pouze v Národním parku Gir a několika dalších rezervacích na poloostrově Saurashtra v západoindickém státě Gudžarát. Evropské zoologické zahrady včetně ostravské usilují prostřednictvím záchovného programu o jeho záchranu před úplným vymizením. Areál jejich původně velmi širokého rozšíření se vlivem člověka postupně zmenšoval.



Lvi byli také po dlouhá staletí loveni. Nejvíce byli pronásledováni v 19. století v Indii, kdy důstojníci britské armády zastřelili až 100 lvů ročně. Na počátku 20. století jich zůstalo méně než 20. V roce 1975 byl Gir vyhlášen národním parkem a část z místních pasteveckých obyvatel Malhariů na území rezervace byla přesídlena mimo hranice parku, část zůstala ve vzájemné toleranci se lvy. Díky vybudování systému napajedel na celém území parku došlo k mnohonásobnému navýšení populace původních kopytníků, hlavně jelenů axisů, kteří tvoří hlavní složku potravy tamních lvů, ale také nilgau a antilop jeleních.



Tím se podařilo výrazně snížit množství útoků lvů na domácí zvířata žijící jak uvnitř, tak hlavně v okolí parku (který není nijak oplocen), a snížit tak konflikt mezi potravními potřebami lvů a zájmy místních lidí. Počet lvů od té doby rostl. V roce 2010 čítala tamní populace celkem 411 lvů, v roce 2015 to bylo 523. Nyní však počet lvů dosáhl limitu pro chráněná území a dál již populace neroste. Nosná kapacita prostředí – chráněného území – byla dosažena a překročena. Lvi se dále šíří za hranicemi parku a počet konfliktů s domácími zvířaty a místními lidmi se zvyšuje. Vzhledem k tomu, že tito lvi žijí celkově na velmi malém území, je jejich existence velmi křehká. Populaci by z planety mohla vyhubit nějaká nenadálá epidemie nebo rozsáhlý lesní požár. Problematika ochrany přírody v Indii není vůbec jednoduchá.



Obdivuhodné však je, že v druhé nejlidnatější zemi světa, kde aktuálně žije 1,3 miliardy lidí, se přesto daří udržet populace velkých zvířat, jako jsou sloni, nosorožci, gauři, ale také velké šelmy – tygři a právě lvi. Samotný stát Gudžarát, jediné místo výskytu lvů indických, má aktuálně 60 mil. obyvatel. Statistiky však uvádějí, že konflikty se lvy jsou mnohem menší než v případě slonů, tygrů a dalších druhů zvířat. Podle dostupných údajů například ročně zemře na hadí uštknutí 11 tisíc lidí, jiné zdroje ale uvádějí až 45 tisíc. Po střetu se slony zemřelo mezi léty 2014 a 2019 téměř 2400 lidí. Lvi indičtí napadají spíše domácí zvířata. Původní pastevci Malhariové žijící v rezervaci dokonce žijí na území se lvy v jakési harmonii.