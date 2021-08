"Posádky ZZS MSK zasahovaly v sobotu 7. srpna u pěti pacientů, pobodaných hmyzem. Ve třech případech se jednalo o spíše lehký průběh, ke dvěma však spolu s pozemní posádkou startoval také vrtulník letecké záchranné služby," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Deset včel a těžké následky

Před jedenáctou hodinou dopolední byla pobodána asi deseti včelami osmadvacetiletá žena, která se o včelstvo starala, v jedné z obcí na Frýdecko-Místecku. V odpoledních hodinách pak došlo v jiné vesnici, vzdálené jen asi deset kilometrů, k obdobné události, kdy byla větším množstvím včel napadena třiatřicetiletá žena, a to při kosení trávy.

"U obou pacientek došlo k rozvoji závažné reakce s výraznými zdravotními obtížemi. V rámci přednemocniční neodkladné péče jim záchranáři nitrožilně podali potřebné léky a infusní roztoky. Po stabilizaci stavu byly obě pacientky transportovány do zdravotnických zařízení – jedna do FN Ostrava a druhá do třinecké nemocnice," řekl dále mluvčí záchranářů.

K pobodání hmyzem vyjížděli moravskoslezští záchranáři od začátku prázdnin v téměř devadesáti případech. U pěti pacientů se jednalo o život ohrožující událost. "Ve většině podobných situací dochází pouze k lokální reakci organismu a postiženého lze dostatečně ošetřit v rámci laické první pomoci, tedy jednoduchými opatřeními a dostupnými léky," doplnil Lukáš Humpl.

Vosí roj zabil muže

Ostravsko žel pamatuje ne zas tak dávnou tragickou událost, při které zemřel muž, napadený rojem vos. Stalo se vloni v létě.

Šestašedesátiletý muž, jehož vosy napadly na zahradě u Ostravy, jevil nejprve známky šokového stavu a následně upadl do bezvědomí. Při příjezdu na místo události zjistil zasahující lékař, že došlo k selhání všech základních životních funkcí.

"Přes veškeré úsilí obou týmů ZZS se nepodařilo obnovit srdeční činnost pacienta. Lékař byl proto nakonec po téměř hodinové resuscitaci nucen konstatovat jeho smrt," řekl k případu mluvčí záchranářů.