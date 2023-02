Následky zjistila, až když dorazila domů. „Zbýval nám domů asi kilometr. Když jsme se synem vystoupili, slyšeli jsme, jak to syčí,“ pokračovala Žaneta Marková. Pneumatika byla proražená a elektronický disk poničený.

Ve středu už měla pneumatiku i disk nové, musela si je koupit, do té doby jezdila na rezervě. „Poslala jsem to na Ředitelství silnic a dálnic. Na jejich stránkách je i formulář. Teď to vyhodnocují,“ dodala Žaneta Marková s tím, že zanedlouho po jejím oznámení byla díra „zalepená“.

Svou zkušenost zveřejnila Žaneta Marková i na sociálních sítích a v krátké době se objevilo mnoho komentářů. „Souhlas, je tam díra jak do pekla,“ reagoval například správce facebookové skupiny Jiří Klein. Jiný pisatel potvrdil, že díra byla na zmíněném rondelu delší dobu.

"Je to fakt tak na rozsekání,“ ozvali se i ti, kdo prohlubní nechtě projeli také. Místní lidé kritikou na sociálních sítích nešetřili: „Nový Jičín, celkově cesty děs a hrůza - Bezručova je k nas…í a začátek Žiliny, tak to je něco. A to nemluvím o parkovišti pod Tyršovou školou a směr kolem soudu. Nový kruháč pod poštou, ten zaslouží medaili.“

Krátce na to se na webových stránkách města Nový Jičín objevil text podepsaný Miroslavem Mazalem z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic s názvem Jak nahradit škodu způsobenou nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce.

„Každoroční nerovnosti způsobují okolní vlivy doprovázené škodlivými změnami teplot. Noční mrazy či sněžení přes den střídané sluncem a teplotními šoky přispívají k rozpadu povrchů vozovek, které operativně opravuje smluvená údržba,“ stojí mimo jiné v textu, který odkazuje na stránky Ředitelství silnic a dálnic a uvádí způsoby, jak řidiči mohou nahlásit škodu, kterou utrpěli kvůli rozbité silnici.