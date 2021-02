Školáci, jejichž rodiče s tím souhlasili, si mohli vyzkoušet, jak náročné, rychlé nebo snad obtížné bude udělat si samovyšetření na přítomnost koronaviru. Prostě jak se sám rychle otestovat přímo ve škole. Pravidelnými testy totiž ministerstvo zdravotnictví podmiňuje návrat dětí do škol.

Zjišťování, který test je dětem nejpříjemnější a který samy nejsnadněji zvládnou, je součástí studie, které pro ministerstvo vypracovává Nemocnice v Karviné-Ráji ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě a firmami, které tyto testy vyrábějí a testují.

„Dětem jsme dali vyzkoušet dva typy antigenních neinvazivních testů – jeden samostěr z nosu a jeden ze slin, a jeden PCR test ze slin. Přišlo nám fér, aby se děti do té studie mohly zapojit, chceme využít spolupráce dětí, školy a rodičů,“ uvedla mluvčí nemocnice Věra Murínová. Dodala, že výsledky budou součástí studie, kterou nemocnice zpracovává pro ministerstvo zdravotnictví.

Výstup pro ministerstvo

Poznatky z pátečního průzkumu má mít nemocnice zpracované v průběhu příštího týdne. „Výstupem bude to, které testy dětem nejlépe vyhovují. Také jsme zvědaví na zpětnou vazbu ze školy,“ vysvětlila Murínová.

Protože novináři, včetně fotografů nemohli ve třídách celému procesu přihlížet, Deníku jej přiblížil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer, který u toho osobně byl.

„Vypadá to tak, že děti sedí v lavicích, chvíli si hrají a po chvíli je paní učitelka vyzve, aby si rozbalily testovací sadu a udělaly si výtěr z nosu anebo plivly do malé zkumavky. Největší radost mají děti z lízacích testů. Lízat musejí tak dlouho, dokud se indikátor nezbarví do modra a poté se musí přiložit na testovací papírek,“ popsal testy jejich očitý svědek.

Podle lékaře Martina Gebauera prvňáci zvládají testování v pohodě, berou to jako hru. Čtvrťáci už prý berou testování zodpovědně. „Výsledkem má být nejen zjištění, které testy děti nejlépe zvládají, ale také senzitivita oněch testů,“ dodal.

Melánie a Patrik ze 4. B se svěřili, že testy zvládli v pohodě. Nejvíc jim prý vyhovují testy lízací. „Při stěru z nosu mě to lechtalo,“ prozradila čtvrťačka Melánie.

Stěr z nosu (asi) neprojde

Pátečních testů se zúčastnilo 120 dětí – předškoláků, žáků prvních a druhý tříd a několika čtvrťáků, kteří byli v pátek na individuálních konzultacích u svých učitelů.

Ředitelka školy Dagmar Glatzová je ráda, že testy proběhly právě u nich. „Velký dík patří samozřejmě dětem, ale také jejich rodičům a třídním učitelům, kteří to s nimi domluvili. Je dobré, že jsme mohli poznat, jak by to testování mělo v reálu vypadat a fungovat. I paní učitelky si vše mohou osahat, možná tím i odbourávají jakousi nedůvěru,“ uvedla ředitelka. Dodala, že pedagogům se nejméně vhodný a dětem nepříjemný jeví test, který se pořizuje výtěrem z nosu.

Přiblížila také, jak by testování ve škole mohlo v reálu vypadat. „Děti přijdou do školy, převléknou se v šatně a ve třídách si na výzvu učitelky samy provedou test. Výsledek budou znát do patnácti minut. Když bude test negativní, testovací sada se zlikviduje předepsaným způsobem. Pokud se test u některého z dětí ukáže jako pozitivní, dítě se přesune do izolační místnosti a učitelka volá rodičům,“ popsala Glaztová.

V ZŠ a MŠ Prameny proběhly zkoušky testů na koronavirus, 19. února 2021 v Karviné.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Do školy dříve

Testování by mělo probíhat dvakrát týdně a samozřejmě to zabere část první hodiny. „Chvíli potrvá, než se to děti naučí, ale myslím, že víc než dvacet minut to nezabere. Proto také děti budou muset být ve škole o deset minut dříve. Během měsíce se to snad už všichni naučí,“ dodává optimisticky ředitelka školy.

Jak ale dodala mluvčí nemocnice Věra Murínová, veškeré pevné manuály pro testování a věci s tím spojené musí vypracovat a školám dodat ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.