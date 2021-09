O čtvrtém dítěti v této chvíli s manželkou neuvažují. To přímo v porodnici potvrdila i samotná Linda Grašarová. „Už ne,“ prohlásila se smíchem.

Nyní se Grašarovi do vítkovické porodnice vydali znovu. Tentokrát bylo vše pod kontrolou, přesto byl příchod potomka opět výjimečný. Šlo totiž o letošní jubilejní tisící porod ve Vítkovické nemocnici. Maminka i dítě jsou v pořádku a v pondělí odpoledne se vrátily domů.

Šťastný otec se poté prostřednictvím sociální sítě omluvil všem řidičům, které svou jízdou mohl vyděsit. „Omlouvám se všem, kolem kterých jsem ráno proletěl docela nevybíravým způsobem odstavným pruhem s hnědým VW Touran na blikačkách po ulici Místecké ve směru od Frýdku-Místku do centra Ostravy. V 6.08 hodin jsme se ženou vtrhli na příjem gynekologicko-porodního oddělení Vítkovické nemocnice a v 6.10 hodin přišel na svět nový človíček. Porodila na příjmu, nestihla ani převoz na porodní sál,“ uvedl muž.

Zdravotníci totiž mají v paměti její dramatický příjezd ze září 2019. Do nemocnice s ní na poslední chvíli „doletěl“ manžel Miroslav. Porod syna, jenž dostal jméno Marko, proběhl bezprostředně po příjezdu na příjmu gynekologicko-porodního oddělení.

