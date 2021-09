Petr M. (65 let) z Ostravy, jenž vloni připravil o život svou stejně starou družku, v úterý stanul před odvolacím senátem Vrchního soudu v Olomouci.

Dožadoval se úpravy červencového rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který mu vyměřil patnáct let. Tvrdil, že je na místě mimořádné snížení trestu pod zákonnou sazbu, a to s ohledem na jeho doznání, spolupráci s policií i soudy a projevenou lítost. Při jednání se také osobně omluvil dceři mrtvé družky. Se svými argumenty ale v úterý neuspěl. Vrchní soud původní verdikt v plném rozsahu potvrdil.

Žárlivost

K hrůznému činu došlo v červenci loňského roku na okraji Bělského lesa v Ostravě-Zábřehu. Vše nasvědčuje tomu, že Petr M. vraždil ze žárlivosti. Během procházky vytáhl vystřelovací nůž a družku osmkrát bodl.

„Jsem vinen v celém rozsahu, nemělo se to vůbec stát. Je mi to opravdu moc líto,“ prohlásil u ostravského soudu, který tak již nemusel provádět rozsáhlé dokazování. Rozhodoval pouze o výši trestu. Petru M. přitížilo to, že byl v minulosti, konkrétně v roce 1978, odsouzen za přípravu vraždy. Proto se nyní dostal do trestní sazby od 15 do 20 let. Nebýt případu z roku 1978, s největší pravděpodobností by se pohyboval v sazbě od deseti do osmnácti let.

Odvolání

Odvolací soud trpělivě vyslechl jeho námitky a během porady senátu vše pečlivě zvážil. „Obžalovaný se domáhal mimořádného snížení trestu pod zákonnou sazbu. Podle odvolacího soudu soud prvního stupně ke všem okolnostem přihlédl. Trest ve výši patnáct let odnětí svobody s výkonem ve věznici se zvýšenou ostrahou plně odráží společenskou nebezpečnost, je přiměřený a nejsou zde důvody pro mimořádné snížení trestu,“ řekl Deníku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Verdikt odvolacího senátu je pravomocný.