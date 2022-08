Hradozámecká noc zpřístupňuje hrady a zámky v netradičních hodinách, a to od večera až téměř do půlnoci.

„Hradozámecké noci se účastníme každoročně od roku 2019. Letos tedy už počtvrté za sebou. Myslím, že je to pro návštěvníky atraktivní, do jisté míry jde o uzavření hlavní prázdninové sezony. Je jakýmsi poděkováním za to, že nám lidé zachovávají přízeň,“ říká nám raduňská kastelánka Markéta Kouřilová. A přízeň alespoň v Raduni v rámci Hradozámecké noci určitě zachována byla. „Většinou máme vždy vyprodáno, zájem je poměrně velký. I v den konání akce volají a píší zájemci o noční prohlídky, některé z nich musíme z kapacitních důvodů odmítnout. Nicméně ještě 5. listopadu se mohou návštěvníci podívat do nočního zámku, a to v rámci Noci duchů a strašidel,“ upřesňuje Markéta Kouřilová.

Němý svědek historie: Větrný mlýn na Cholticích se řadí ke špičce v oboru

Letošní Hradozámecká noc představila některé ze zajímavých členů poněkud opomíjeného rodu Blücherů, který se na Raduni usídlil v 19. století.

„Dobu jejich vlády lze považovat za „zlatý věk“ raduňské rezidence. Přestože Blücherové měli majetky v Prusku, pobývali v Anglii, vlastnili dům v Berlíně – Raduň pro ně měla své osobité kouzlo, a byť se nejedná o rozsáhlý zámek, zvolili si ji jako své hlavní sídlo. Osudy zámku a jeho posledních obyvatel nebyly jednoduché a také o tom bylo hradozámecké vyprávění. Jako jedni z prvních mohli příchozí vidět i předměty z původního raduňského mobiláře, které se nám podařilo vykoupit v roce 2020,“ prozrazuje nám kastelánka.

Do věže i do sklepení

Jak již bylo řečeno, v sobotu večer a v noci tak na Raduni například ožily díky světelným a zvukovým kulisám některé zdejší obrazy, což bylo velmi efektní. Návštěvníci prozkoumali kromě několika reprezentativních místností i podkroví, po točitém schodišti věže pak sešli do sklepení, které odkrylo mimo jiné ještě i zbytky původní středověké tvrze, která na místě dnešního zámku stávala.

V Raduni chtějí zkrátka pokaždé přijít s něčím novým.

Podívejte se, opravený starobylý zámek na Opavsku ožil hody bohaté šlechty

„První ročník se odehrával v duchu společenského setkání, a to čaje o páté. Následovaly noční prohlídky zámku. V roce 2020 jsme připomínali významnou historickou událost, konkrétně Opavský kongres. Už v odpoledních hodinách jsme připravili příjezdy delegací a školu empírových tanců. Večer se v zámecké oranžerii konalo soiré s ochutnávkou historických jídel z dob Opavského kongresu. V loňském roce jsme připravili oživlé příběhy ze sedmi století raduňského zámku. Amatérští herci připomněli významné osobnosti a události s raduňským sídlem spojené,“ uzavírá Markéta Kouřilová.

Ještě dodejme, že Hradozámeckou nocí sezona na zámku v Raduni zdaleka nekončí. Zámek je přístupný kromě pondělí po celý týden ještě i v září, ve všední dny od 9 do 16 a o víkendech a státním svátku od 10 do 17 hodin. V říjnu je otevřeno pouze o víkendech a státním svátku od 10 do 17 hodin. 5. listopadu bude na programu ještě Noc duchů a strašidel.