Sama o sobě s nadsázkou tvrdí, že je černá ovce mezi maminkami. Místo vánočního shonu se totiž Opavanka Veronika Chmelová rozhodla zpomalit a udělat radost dětem a seniorům, kteří nemají to štěstí být o svátcích doma se svými blízkými.

Veronika Chmelová se vzorovým andílkem. Na jeho výrobu je potřeba jen provázek, peříčka a lepidlo. | Foto: archiv Veroniky Chmelové

Na Vánoce nemá napečeno ani uklizeno. Přítel si stěžuje, že už si nemá co obléknout. Syn by si přál ujídat perníčky. I přes to, že nejspíš nezapadne do tabulek správných maminek – hospodyněk – se Veronika Chmelová rozhodla, že se pro tentokrát nebude ničím stresovat a předvánoční atmosféru si hodlá užít trošku jinak.