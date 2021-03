Na několika desítkách míst po celém Moravskoslezském kraji se v pondělí objevily policejní hlídky.

Policejní kontrola mezi okresy Ostrava a Frýdek-Místek na ulici Místecká, 1. března 2021. Policie tento den začala kontrolovat, jestli lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Jedním z nich je například cesta do práce. Někde museli řidiči počítat se zdržením, například v Místecké ulici mezi Frýdkem-Místek a Ostravou. Při příjezdu do moravskoslezské metropole byl provoz zúžen do jednoho pruhu a policisté prověřovali vybrané osádky.