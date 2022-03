Devětačtyřicetiletý pracovník vězeňské služby (VS) se obětoval, když vlastním tělem chránil svou dceru. Dívce tak zachránil život, sám ale zraněním podlehl - více zde .

"Má za sebou hrdinský čin. Jsme moc rádi, že vyznamenání dostane. Určitě si jej zaslouží. Tak jsme to i prezentovali v minulosti. Pro VS se jednalo o velkou tragédii. Raději bychom ale byli, kdyby byl mezi námi," řekla již dříve mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Muž se v nemocnici v Ostravě obětoval pro dceru. Dostane státní vyznamenání

"Příslušník Věznice Heřmanice Petr Lang byl oceněn medaili Za hrdinství, In memoriam. Od prezidenta republiky toto vyznamenání včera na Pražském hradě převzala vdova Lenka Langová. Petr Lang zemřel tragicky ve věku 49 let při útoku střelce v ostravské Fakultní nemocnici 10. prosince 2019. V osudný den doprovázel na ošetření do nemocnice dceru, kterou hrdinsky zachránil obětováním vlastního života," komentovali kolegové v souvislosti s vyznamenáním jeho statečný čin.

Doplnili, že Petr Lang byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR od 1. července 2005 a vykonával funkci strážného oddělení vězeňské stráže.

Generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal Langovi udělil už krátce po střelbě Medaili Za statečnost in memoriam.

Okolnosti tragického případu i to, co mu předcházelo, jsou všeobecně známy. Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek z nelegálně držené zbraně v úterý 10. prosince zabil sedm lidí, další dvě osoby zranil. Podle znaleckých posudků byl příčetný.

Během střelby zemřeli hned dva současní a jeden bývalý zaměstnanec vězeňské služby. Všichni v čekárně polikliniky byli ve svém volnu. Kromě Langa, jenž vlastním tělem chránil dceru, kterou doprovázel na vyšetření, dvaačtyřicetiletý střelec zabil také devětatřicetiletého Petra Šroma, řidiče z ostravské vazební věznice a šestačtyřicetiletého muže, který VS opustil před lety.

Prezident republiky tradičně předává státní vyznamenání 28. října u příležitosti oslav vzniku republiky. Loni a předloni musela být ale slavnost zrušena kvůli pandemii koronaviru a kvůli pobytu Zemana v nemocnici. Odložen byl i náhradní termín stanovený na letošní 1. leden. Na pódiu se tak v pondělí sešli ocenění za dva roky, pódium proto muselo být zvětšeno.

Předávání nejvyšších státních vyznamenání, březen 2022:

Protože Zeman prvně tuto slavnost absolvuje na vozíčku, bylo také uzpůsobeno bezbariérově. Jména oceněných byla netradičně známa již před ceremonií, Kancelář prezidenta republiky totiž seznamy vyznamenaných zveřejnila k 28. říjnům 2020 a 2021 - VÍCE ZDE.