Organizátoři benefičního pochodu mají připravenu i autobusovou dopravu k transformátoru na Ostravici. „Nástupní místa jsou nejen ve Valašském Meziříčí a Novém Jičíně, ale i kdekoliv pod cestě po domluvě přes telefon 777 722 173. Doprava stojí stovku, kterou je třeba posílat stejně jako platbu za tričko a do zprávy pro příjemce dát jméno účastníka,“ zvou z Nadačního fondu Jonášek.

Ten letos pomáhá Kubíkovi narozenému předčasně v 29. týdnu s mírou pouhých 30 centimetrů a váhou ani ne 900 gramů. „Infekce, krvácení do hlavičky, problémy s bříškem, byl v ostravské fakultní nemocnici tři měsíce, jeho stav se měnil jako na houpačce,“ říkají z nadačního týmu k jeho příběhu. Dnes má klučík – mimochodem podle rodiny velký bojovník – tři roky, ale nezvládne ani to, co dítě v jednom roce. Kromě kolotoče rehabilitací s ním jezdívají také do klimkovických lázní na terapie neplacené zdravotními pojišťovnami – a právě na ty mu chce 6. Benefiční pochod na Lysou horu opatřit prostředky.

V sobotu 10. září se koná 6. Benefiční pochod na Lysou horu, tentokrát na pomoc malému Kubíkovi z Ostravy, 29. 8. 2022.

Nadační fond Jonášek založený manželi po úmrtí vlastního syna v důsledku zákeřné choroby si dává za cíl pomoci právě nemocným či handicapovaným dětem. Invalidní vozík pro Nikolku, televize pro Míšu, infuzní pumpa pro Fakultní nemocnici Ostrava, čtyřkolka pro Jiříka, odsávačka pro Isabelku či elektrický vozík pro Ondru… to je jen část jeho aktivit. Peníze získává nejen pořádáním benefičních pochodů, vybírá i finanční či materiální dary, shání dobrovolníky ke své činnosti. Více na http://www.nadacejonasek.cz/