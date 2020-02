Za odběr nelegálního lihu od šéfa lihové mafie Radka Březiny poslal v úterý olomoucký vrchní soud do vězení další čtveřici obžalovaných z Ostravy.

Petr Trubačík a Kamil Hrachovec (zleva). | Foto: ČTK

Třem z nich pravomocně potvrdil tresty od osmi do deseti let, jednomu zvýšil původní čtyřletý trest na pět let. Podíl na trestné činnosti by u obžalovaných různý, škodu na daních žalobce vyčíslil na zhruba půl miliardy korun. Obžalovaní svou vinu po celou dobu popírali, tvrdili, že se na nelegálních obchodech s nezdaněným lihem nepodíleli.