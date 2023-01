Jedna z největších tragédií se stala počátkem devadesátých let minulého století v Ostravě-Porubě, kdy podle svědků mladá žena vyhodila z věžového domu své dvě malé děti a poté skočila za nimi. „Moje dcera šla toho rána do školy a cestou se stala svědkem této události. Mělo to být kousek od školy. Byla jsem s ní potom i u psycholožky. Je to už hodně dávno,“ uvedla žena z Ostravy-Poruby s tím, že dceři je dnes hodně přes čtyřicet let. „Nikdy už jsme o tom doma nemluvili,“ dodala.