"Motivem činu měly být dlouhodobé rodinné spory. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody ve výši 15 až 20 let, popřípadě výjimečný trest," řekla v pondělí odpoledne policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

"Obviněnému je kladeno za vinu, že s rozmyslem si měl opatřit hořlavou látku, kterou měl v panelovém domě v Bohumíně na ulici Nerudova v 11. patře vlít do prostoru bytu a na vstupní dveře. Následně měl látku zapálit a tím došlo k požáru celé bytové jednotky. V bytě se v době požáru nacházelo více osob, jelikož zde probíhala oslava. Při požáru či v jeho souvislosti došlo k úmrtí 11 osob ve věku od 8 do 73 let," popsala pak mluvčí průběh zločinu.

"Kriminalisté v průběhu ohledání zajistili desítky stop, které budou vyhodnocovat. Ve věci budou přibráni soudní znalci z různých odvětví, jako je chemie či genetika," dodala mluvčí policie.

Státní zástupce Michal Król dnes požádal soud, aby muže vzal do vazby. "Vidím dva důvody. Jako hlavní je možný útěk. Obava pramení hlavně z výše trestu, který by v případě odsouzení jistě atakoval horní hranici i výjimečný trest," řekl. Dodal, že panuje i obava, že by muž opakoval trestnou činnost. Soud má o vazbě rozhodnout v úterý.

Přiznání

Podle Króla se obviněný k zapálení bytu přiznal na místě policistům, přiznání později zopakoval při výslechu. "K činu se doznal. Vyslovil určitou formu lítosti. Podrobněji se ale nevyjadřoval. Jako motiv uvedl rodinné spory," řekl Król.

O sporech v rodině se v případě motivu hovoří už od neděle. Obviněný byl příbuzný několika obětí. Právní kvalifikace jeho obvinění je jak v případě obvinění z vraždy, tak v případě obvinění z obecného ohrožení zvolena podle nejpřísnějších odstavců. U soudu tak obviněný může dostat výjimečný trest včetně doživotí.

V jedenáctém patře bohumínského panelového domu začalo hořet v sobotu odpoledne. V postiženém bytě se konala oslava narozenin. Té se účastnil i údajný žhář. Experti u bytu našli stopy po hořlavině. I proto se zřejmě oheň tak rychle rozšířil. Šest obětí uhořelo v bytě, pět lidí zemřelo po skoku z okna.