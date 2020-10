Velmi těsným výsledkem skončilo první kolo senátních voleb v ostravském volebním obvodě 72, a to rozdílem pouhých 59 hlasů. O post senátora se zde v pátek 9. a v sobotu 10. října utkají ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě Zdeněk Jiříček (ANO 2011), který v prvním kole se ziskem 21,87 procent hlasů vyhrál a přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Ondřej Šimetka (nestr. za ODS), kterého podpořilo 21,68 procent voličů.

Senát je nepostradatelný, shodují se oba kandidáti

Podle Zdeňka Jiříčka by lidé ve druhém kole hlasovat přijít měli, protože Senát je důležitá instituce. „Je pojistkou demokracie. Způsobem volby, který je většinový, myslím, že mají senátoři relativně velkou váhu. A také tím, že jsou v pozici šest let,“ míní. Jeho prioritou by se v Senátu stalo upozornění na reformu psychiatrické péče a péče o duševní zdraví.

„Jde o dlouhodobý projekt, ve kterém se překrývá zdravotní a sociální problematika, největší problém je ve financování sociálních služeb. Chci toto téma otevřít a bavit se o něm. Projekt představuje velkou revoluci do budoucna. Je to de facto inkluze lidí, kteří jsou v tuto chvíli dlouhodobě v psychiatrických nemocnicích do populace,“ vysvětluje. On sám žádnou ze stran o podporu ve druhém kole nežádal. „Mně se jedná o podporu voličů, ti rozhodují. Mé názory nejen z oblasti reformy psychiatrie jsem dával také do volební kalkulačky, pokud by si je tedy někdo chtěl s těmi mými konfrontovat, ideální je právě tento test,“ dodává Zdeněk Jiříček.

Také Ondřej Šimetka považuje Senát za významný. „Je v zájmu občanů, aby tam měli člověka, který bude přenášet témata z běžného života do senátní praxe a zároveň se pak bude angažovat zpátky v regionu. Důležitá je všeobecná role Senátu v ústavním systému jako určitý vyvažující prvek ve struktuře prezident, vláda, Poslanecká sněmovna a Senát,“ přibližuje.

Konkrétním programem by pak pro Ondřeje Šimetku byly otázky zdravotní a sociální. „V rámci našeho regionu je to zlepšení dostupnosti zdravotních služeb, hlavně praktických a dětských lékařů, zubařů, dostupnosti péče pro všechny občany, ne jen pro ty s coronavirem, důležitým tématem je podpora lékařské fakulty. Další prioritou je dopravní obslužnost, tady jde o silnici I/56 spojující Ostravu a Opavu přes Hlučínsko s obchvaty jednotlivých obcí. Bohužel mě mrzí, že před dvěma týdny zamítli poslanci ANO a ČSSD, včetně těch z našeho regionu, zařazení této silnice mezi přednostní stavby. Místo toho nám vláda nabídla vodní dílo Dunaj -|Odra - Labe. Potřebujeme silnici přes Hlučínsko, ne přístav ve Svinově,“ říká.

Podporu vyjádřila Ondřeji Šimetkovi TOP 09, KDU-ČSL, Piráti, Svobodní, hnutí Ostravak a někteří nepostupující kandidáti z prvního kola.

K TÉMATU

Kolik přijde lidí?



Stávající senátor ostravského volebního obvodu Peter Koliba ve své funkci pokračovat už nebude. V prvním kole, které probíhalo minulý týden spolu s volbami do krajských zastupitelstev a ve kterém si lidé vybírali ze čtrnácti kandidátů, totiž nezískal ani tři procenta hlasů. K urnám přišlo 34,72 procent voličů. V případě druhého kola lze ale hovořit většinou spíše o neúčasti než účasti. Například před šesti lety v roce 2014 byla volební účast v tomto ostravském obvodě ve druhém kole 11,79 procent.